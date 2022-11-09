魔獸哈沃德赴台打職籃 甜瓜安東尼旅台機會也高

哈沃德將赴台灣打球。(路透資料照片)

台灣男子職業籃球T1聯盟桃園永豐雲豹隊昨天宣布，與8度入選美國職籃NBA 明星賽的「魔獸」哈沃德簽約；哈沃德將成為台灣籃壇史上NBA資歷最顯赫的洋將，也是繼班尼特後，再一位加盟台灣職籃的NBA選秀狀元。昨另傳出同樣是NBA超級球星的「甜瓜」安東尼，也有可能赴台灣打球。

「早在2013年時，我就說過會盡其所能回來，透過籃球分享愛與笑容，現在我將和雲豹一起打球，準備好你們的海報歡迎我吧…」數度訪台的哈沃德（球團暫譯霍華德）透過影片表示，自己房內都還掛著當初來台的海報，並以「超人正在路上」預告即將亮相。

本報系聯合報報導，上賽季還效力湖人 隊的哈沃德，結束與「紫金大軍」合約後，雖積極尋找重返NBA舞台的機會，但新球季開打後，大門逐漸關上；昨天雲豹宣布與哈沃德達成加盟協議，他將在近期抵台，最快本月19日雲豹在國立體育大學綜合體育館的主場開幕戰就能亮相。

「我們做了一件台灣籃球沒有做過的事，大家都很興奮，最重要是哈沃德願意點頭。」雲豹總經理蘇翊傑表示，提出邀請NBA頂級球星加盟想法時，很快獲得球團老闆支持，經兩個多月努力，順利簽約。他說，哈沃德月薪超過20萬美元(約640萬台幣)，除了要求居住舒適的公寓，沒有其他特別條件。

蘇翊傑說，哈沃德很想打球，想要帶給台灣籃球一些不一樣的東西，也請大家不要在意他拿多少錢，而是他能帶給台灣籃球什麼東西。

對於將與NBA準名人堂中鋒合作，雲豹前鋒羅振峰說，最欣賞哈沃德即使以前風光過，這幾年卻願意在球隊扮演苦工、幫球隊爭取冠軍，很開心能夠跟他合作，聽到他要加盟，團隊氣氛變得超級好。

班尼特2013年以狀元身分加盟NBA騎士隊，上球季來台效力PLG高雄鋼鐵人隊，本季轉戰新竹街口攻城獅隊；哈沃德2004年在NBA選秀會被魔術隊以狀元籤選中，開啟美國職籃18年生涯，是效力台灣職籃的第二位NBA選秀狀元。

另據TVBS報導，同樣也是NBA超級球星的「甜瓜」安東尼，也有可能赴台灣打球。倘若成真，這可是台灣籃壇的重要盛事。

8日晚間，「Basketball Top5」發布消息，指稱接獲知情人士透露，目前台灣某支球隊正在積極接觸另名NBA超級球星「甜瓜」安東尼，而且已經有很深接觸，安東尼很有機會，將會隨著哈沃德的腳步到台灣打球。