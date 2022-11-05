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大腿抽脂「做壞了」？雞排妹挨告判賠

記者林保光／台北5日電
雞排妹在臉書自爆大腿被整壞，高雄地方法院判決她賠償醫美診所元和雅台幣90萬元。（圖／翻攝自雞排妹臉書）
雞排妹在臉書自爆大腿被整壞，高雄地方法院判決她賠償醫美診所元和雅台幣90萬元。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

雞排妹」鄭采勻（本名鄭家純）曾與醫美診所元和雅合作，以廣告代言換免費抽脂，但事隔多年，雞排妹卻在臉書發表「在元和雅做壞了」，指謫元和雅診所對她的手術。元和雅提出侵害商譽打官司求償，高雄地方法院判決雞排妹應賠償元和雅90萬元台幣。全案可上訴。

「雞排妹」鄭采勻在臉書上分享雙腿變化歷程。（取材自臉書）
「雞排妹」鄭采勻在臉書上分享雙腿變化歷程。（取材自臉書）

判決指出，鄭采勻在18歲時（2012年）與元和雅診所合作，簽立肖像權發表合約書，約定以大腿抽脂手術的成果，供元和雅使用照片，但鄭在8年後卻在臉書發文，稱「我的大腿做過2次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了」。

元和雅雖曾對雞排妹提告妨害名譽，但案經高雄地檢署偵結不起訴，元和雅不服聲請再議，高雄高分檢認為雞排妹未逾越合理評論範圍，駁回再議。元和雅以雞排妹在當年還出版個人寫真集「18歲的禮物」，不僅元和雅大方認購寫真集，雞排妹也在文中標註「感謝元和雅」，可是事後反而對外稱「做壞了」，認為雞排妹損害元和雅商譽，對她求償300萬元台幣。

高雄地方法院民庭審理中，雞排妹稱簽立合約時，她剛滿18歲，仍是「限制行為能力之人」，簽約時沒獲法定代理人同意，認為合約沒效力，而且手術後大腿有凹凸不平情況，認為她沒侵害商譽。

法官認為，鄭采勻簽約時已成年，對醫美療程行銷也都知悉，且未曾反對合約供元和雅使用，對合約有默示意思，合約應屬有效，鄭采勻在她的臉書發表大腿抽脂「做壞了」等言論，可見鄭要表達手術品質不理想，客觀上足以貶損元和雅診所的社會評價，縱鄭所述是的是她主觀的感受，但未經查證即公然轉述未能確定的事實，並以尖銳措辭表達，而且鄭是公眾人物，她公開臉書的言論，可使不特定多數人對診所生負面貶損，認為她侵害元和雅的商譽。

雞排妹 手術 臉書

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