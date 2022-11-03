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賴清德訪帛琉 惠恕仁總統指導學開遊艇

特派記者丘采薇／帛琉二日電
副總統賴清德(前左)在帛琉總統惠恕仁(前右)陪同下，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」，抵達無人島之後涉水登島。（記者丘采薇／攝影）
副總統賴清德(前左)在帛琉總統惠恕仁(前右)陪同下，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」，抵達無人島之後涉水登島。（記者丘采薇／攝影）

副總統賴清德出訪帛琉第二天，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」；他在帛琉總統惠恕仁指導下學習開遊艇，自駕20分鐘到達第一站「牛奶湖」。帛琉官員推薦把牛奶湖中的火山泥塗在臉上會年輕十歲，賴馬上親自體驗。

「拚觀光」是賴清德此行主要目的，出海是重頭戲。他到了牛奶湖後，曾任導遊的惠恕仁隨即跳下海，挖了一大坨火山泥讓賴試試。賴表示，帛琉官員說，火山泥若天天敷，看起來可以少十歲，「這一定要抹」。

惠恕仁也帶賴清德種植硨磲貝（Giant clam）幼苗，將手掌大的硨磲貝放入海中。賴清德說，帛琉進行硨磲貝復育五到七年，在台灣很少看到那麼大的貝類，兩個手掌大的硨磲貝也只是幼貝，帛琉官員說可活超過100年，可以大到蓋住一個小孩。

賴清德也在遊艇上海釣，只用手拿釣線、沒有釣竿，不久就拉到一隻魚。他說，過程很像看診，可以感覺到水流，也可感覺到魚咬魚餌，釣線放下去沒多久，魚就上鉤，這些環境在台灣比較少見，所以這一趟不虛此行，他非常鼓勵台灣民眾到帛琉玩，「我們非常友好的邦交國」。

賴清德隨後搭遊艇到沙魚城附近的無人島。他接受媒體訪問時感謝惠恕仁擔任他的嚮導一整天；惠恕仁受訪說，賴第一次把釣線放進海中，魚就上鉤，代表魚也歡迎賴清德到帛琉玩。

同行的旅遊作家、金鐘獎主持人溫士凱表示，賴清德組團到帛琉是推廣帛琉很好的開始；這次同行的旅遊業者都由高層親自參與，若高層有了想法，就可以帶回去主導執行，與過去很不一樣。

賴清德 牛奶 觀光

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