不只是五月天演唱會 周佑洋讓「必應創造」寫更多奇蹟

陳昇跨年演唱會。（本報資料照片）

周佑洋率領「必應創造」發想、承辦各一線歌手演唱會。（沈昱嘉／攝影）

聚光燈打上，歌手自舞台升起，眾人屏息，直至第一句歌詞落下，歡呼聲始自寂靜中爆出，高溫如浪潮般轉瞬由舞台中心擴散開來，站在遠處的周佑洋揚起嘴角，這正是他一路以來追求的理想畫面。

被台灣知名樂團「五月天」暱稱為「洋公」，而後成了江湖名號，周佑洋實是從燈光設備小弟做起，當過多家唱片公司宣傳，從載著歌手跑工地秀、抱著CD上電台拜託主持人播歌，到現在已是五月天、劉若英、林俊傑等一線歌手演唱會的製作人，領著「必應創造」在國內外場館締造一波又一波集體高潮。

「就像看中華隊打世界杯，在家裡喊跟在現場和一萬人一起喊的情緒就是不一樣，演唱會也是。」

五月天高雄巨蛋演唱會，上萬歌迷瘋狂。（本報資料照片）

對他來說，那種素昧平生卻能在同個時空裡發生的「共感」，正是演唱會存在的必要，「像聽完五月天演唱會後你可能會對明天多了一點勇氣、覺得OK我好像可以再為生活拚一下；從奶茶（劉若英）的演唱會離開時，你可能會想起你的前男友、前女友，或者是你的家人和小孩。」

那些被淹沒在日常裡的個人思緒，隨著演唱會被撩撥放大，可能是感動，可能是反思，隨著激情散去帶回到生活裡。看似集體，實則個人，對周佑洋來說，演唱會就是如此神奇的儀式，也是他直至今日仍甘願耽溺在這一行的主因。

喜新厭舊的宅男

放眼辦公室一整排鋼鐵人，那是周佑洋蔚為人知的收藏，他自嘲和富可敵國的東尼史塔克相較，自己差遠了。「但我們有一點滿像的，就是他並不是一開始就想去拯救世界，他是隨緣的，有那個機會就去做，然後變成後來的樣子。」坐在辦公桌前，周佑洋酷酷地笑起來，幾句話便點出了他這一路來的機緣巧合。

他不諱言從小就是個宅男，打著紅白機，累了就鑽到床上看小說 、漫畫，「我很早近視，就是因為我都躲在棉被裡用手電筒照著書看。」金庸、倪匡、司馬中原，他來者不拒。再大了一點，他開始看電影 ，一度是個瘋追影展的文青，但他搔搔頭，「其實我只是喜新厭舊，對什麼都五分鐘熱度，但小時候沒錢嘛，看書跟電影是最快的，算是靠這些在學新東西吧。」

念專科機械系時，周佑洋每天到校第一件事就是跑圖書館，借兩本書回班上，「在課堂上就把那兩本看完，隔天再借，就這樣看了好幾年，小說、商管、傳記什麼都看。」直到當時認識的建築系好友接下了學生會活動中心的總幹事，周佑洋才放下書本、加入社團，幫著哥們辦起校內活動。

那是將近30年前，校園巡演風潮剛起，李亞明的公司「吾耳族」承辦起大成報的「大成校園巨星演唱會」，將本來只是請歌手到校表演的演唱會拉出細節，設計得更為精緻，也讓在現場協助的周佑洋見識到：「原來做演唱會這麼有趣、有這麼多新東西可學，那種第一線接收到觀眾Feedback的感覺很棒，是那時候我開始覺得這件事好玩。」

紅燈前睡著的日子

但隨著投入辦活動，周佑洋的曠課和公假紀錄也來到新高，畢業前夕慘被二一，轉了學，卻實在提不起勁繼續念書，讓他決定休學。「那時就想，如果不繼續念，那接下來要幹嘛，後來想既然做演唱會滿好玩，那不如就去試試看。」攤開報紙求職欄，只有燈光音響公司和演唱會扯得上關係，加上沒有學歷門檻，周佑洋決定先從這塊切入。

他回憶當時公司小、員工不到十人，大夥跟著老闆四處接案做，不是小學運動會，就是大學舞會、成果發表會，「每天早上四五點進公司疊貨，準備好今天要用的東西就開車到小學架音響，幫他們放上台樂、得獎樂，做完拆掉再趕去下一站。」最高紀錄一個月做了38場活動，「常常半夜一兩點在橋下看到同事的車子停在紅燈前沒有動，睡著了。不是他們睡就是我們睡。」

五月天高雄巨蛋演唱會，吸引上萬歌迷瘋狂。（本報資料照片）

他坦言那段時間是燃燒生命在工作，儘管做的和理想中的演唱會相距甚遠，但周佑洋甘之如飴，「可能不是什麼很大的案子，但裡面都是一個一個的元素組成，既然有這麼多可以接觸的機會，當然就把握。」不埋怨質疑，僅是專注看著眼前、拾階而上，抱著這樣的態度，周佑洋慢慢為自己堆疊出深厚的技術面基礎功。

工地秀到演唱會

只是，20歲出頭的他，最想做的仍是演唱會。但環顧當時市場，還沒有所謂的演唱會製作公司，大多仍在唱片公司內運作。他再攤開報紙，「金瓜石唱片」的徵人啟事映入了眼中。專攻台語市場的金瓜石旗下擁有陳盈潔、李茂山、沈文程、白冰冰等人，應徵成為活動宣傳的周佑洋便開始了載著歌手們趕演出的生活。

當時台語藝人的商演多是工地秀或廟會，「比如說陳盈潔住台中，這個演出是在台南或哪裡，我就開車接她去工地，安排好讓他們上台、放卡拉、唱完之後去收錢，都是現金一大疊，現場要數，因為數錯了你就是要自己賠。」南來北往趕場外，有時要為旗下藝人辦發片記者會，開始能和公司提自己的想法，從想出媒體會感興趣的哏，到在預算內做出活動，又讓周佑洋累積出不同的思維。

他回憶當時辦過最深刻的記者會，是李茂山要復出發片的那一場，「他那張專輯有點算是重出江湖的概念，我們就想乾脆在現場做個火山，裡面裝煙火噴，這樣記者也有畫面可以拍。」孰料廠商將煙火裝反，記者會正式開始時，音樂一下，火山沒冒煙，倒是把飯店地毯燒出一個洞，還賠了不少錢。

這例子一出，讓眾人笑：「這算失敗案例吧！」他聞言跟著笑起來，但他從不迴避這些失敗，只因這全是成就自己如今遇事能處變不驚的重要過程。

趕上盛世尾巴

過了幾年匆忙的日子，周佑洋輾轉從收攤的「金瓜石」到了「瑞星」，從開車變成趕飛機，帶著國語歌手四處趕場校園巡演，隨著瑞星被上華併入，上華再被環球收購，彼時年輕一輩的夢幻公司「滾石」在這時找上了周佑洋。

「當時沒有活動宣傳的缺，只有電台宣傳。」儘管對電台庶務相對陌生，「但那是滾石耶！怎樣都要去啊！」他從零學起，排電台通告、抱著歌手新專輯跑各大電台，「每天帶幾十片CD去中廣、飛碟，就坐在那邊等主持人，拜託他們播新歌。」

他回憶那還是個有百萬唱片的年代，「我去的時候剛好是滾石發最後一張百萬專輯：任賢齊的『傷心太平洋』，那之後台灣再也沒有百萬專輯了，我算是趕上盛世的尾巴吧！」2000年開始網路爆發，實體唱片式微，離開滾石的他隨即被在電台時期認識的陳樂融網羅，創立音樂網站，成了當時的串流和直播先驅，無奈最終仍因找不到獲利模式告終。但種種土法煉鋼的經驗，卻為他鋪墊出了更堅實的基底。

陳昇的考驗

「現在想想，我人生裡很多機會都是剛好，真的要說，算是運氣好。」在滾石認識的活動宣傳彼時獨立出來開公司，便問了又準備開始找工作的周佑洋：「想不想來幫忙做演唱會？」小小的製作公司三個人，和陳昇共用辦公室，開始做起陳昇的演唱會和滾石發來的大小案子。

其中，陳昇的跨年演唱會和「上山下海」系列最讓周佑洋難忘，「我當時很震撼，原來一場演唱會可以弄到六個小時，所有人都快死掉這樣。」但他笑說長度只是陳昇演唱會的其中一個挑戰，更難駕馭和適應的，還是「昇哥的隨性」。

演唱會流程之於陳昇，有時只是參考用，周佑洋以打光為例，「有一個光打在舞台這裡，希望昇哥能站在裡面表演，結果到了那段，光打下來了，昇哥卻在那個光外面繞著走，怎樣都不進去。」又或是中場換完衣服，時間到了，陳昇還坐在後台，台上的吉他手、鍵盤手只得繼續Solo，Solo到沒輒了，他才悠悠回到台前。

諸如此類興之所至的演出過程，常讓現場人員滿身冷汗，卻也讓周佑洋開始思考：「觀眾到底想看Design過的東西，還是想看隨性的東西，因為昇哥會一直去挑戰這件事。」

和陳昇合作的過程中，周佑洋無形間習得了更靈活的應對手法，「跟他工作就是要隨時準備好會有什麼不一樣的事情發生，到後來也變得有點諜對諜，就我知道你不會照著設定的做，那我怎麼設計別的東西來符合你的隨性。當這些事情都碰過，很多場面也就不怕了，隨機應變就對了。」

打造五月天情懷

對周佑洋來說，做演唱會從來不是用來突顯自我能力，而是怎麼解析並放大歌手本質，「就像你手邊有個原著小說要改編成電影，你要先去理解這個原著本身在說些什麼，好讓它被讀到更多。所以我從來不是以我自己想要做什麼出發，因為演唱會的本質還是歌手本人。」

陳昇的真、劉若英的情、五月天的倔強和熱血，為他們的演唱會安上了各自鮮明的風格。「五月天每張專輯都有一個他們想要講的事情。」如以專輯「自傳」為主軸的「人生無限公司」巡迴演唱會，早在專輯發想階段，周佑洋就參與其中，「這是我們跟『相信音樂』一個很好的默契，每當歌手在籌備新專輯時我們就會開始involve，所以很快能理解專輯概念，從中發想演唱會要說的東西。」

周佑洋期待「必應創造」未來不只是做演唱會，而能延伸出更多藝術上的可能。（沈昱嘉／攝影）

「自傳」，是五月天的自傳，還是大家的自傳？定調中心梗概後，周佑洋便能開啟腦洞，為演唱會書寫劇本。「我記得我最早丟給他們的想法就是『歡樂的外星人大戰』。」他笑說：「我一直覺得五月天其實是個能讓大家嗨、會興奮和開心的團，所以一個商業的Open很重要，但你又可以在裡面講一個很深的東西。」

宅男想的是用「復仇者聯盟」來設定：五個英雄打完反派，沒事幹又覺不中用了只好退休 ，過起窮極無聊的人生。隊長再次現身召集眾人，是因又出現將要摧毀這地球的難纏怪獸，於是英雄們決定攜手披甲，再戰一回。

「就像阿信最後下的那句：『每一個人都在寫自己的自傳』，不管你的人生曾經輝煌或平淡，你寫的都是你個人獨一無二的自傳。」宅男的稚氣裡實是中年男人的浪漫；熱鬧的外星人大戰落幕後，留下的是每個人對自己人生的解讀。周佑洋總是這樣，細細觀察歌手，在原廠設定裡開展不同的演唱會劇本，也為他們和歌迷接起長年不斷的共鳴和連結。

讓「必應創造」做更多事

從2006年受邀到「相信音樂」設立演唱會製作部門，到2014年獨立出來成為「必應創造」，承接製作其他唱片公司的演唱會，也整合軟硬體技術公司、規劃一條龍服務，拓展規模之餘，身為執行長的他卻坦言，曾對讓公司上市這件事很排斥。「畢竟要對股東們負責，自由度多少有差。」但回看過往經驗，他發現不少公司都是家族企業或某個老闆出來開，若沒人接班，公司就無以為繼。

「但如果上市，『必應』這家公司就有機會永續，就算哪天我不做了，或是幾個高階主管退休了，它還是一個能夠穩定運作的地方。」另一私心，則是他希望能讓每個進到「必應創造」工作的人，都能為此驕傲，甚至被家人肯定。

「我爸媽是公務員，從以前就希望我也去當公務員，那我一直沒有去，他們就常覺得我是不是在外面學壞了，或一直認為我只是個搬舞台的工人。直到有一年『諾亞方舟』的演唱會紀錄片上映，他們去看了才知道『原來這就是做演唱會。』從那之後，我爸開始會跟朋友說：『我兒子是在做演唱會的！』」

周佑洋期待「必應創造」能像當年的滾石一樣，「一聽到名字就讓人想加入。」而奇蹟，可以不只發生在演唱會裡，他還想著有一天能運用累積多年的技術和人才，做出或許是沈浸式藝術，或許是「太陽馬戲團」、「歌劇魅影」般的經典，但夢想再大，不變的，仍是繼續創造出那一個個表演落幕後，長留在眾人心底的力量。