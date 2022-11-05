行醫30年如行走教科書 王署君帶頭痛醫學登國際

台北榮總神經醫學中心主任王署君。（記者蘇健忠／攝影）

30多年前，年輕的王署君前往金門進行老年人頭痛流行病學調查，遇見一位94歲老太太。她訴苦年輕時頭痛到想自殺，甚至把婆婆裹小腳的裹腳布裹在頭上希望止痛，當然沒法止痛，還挨了婆婆一頓罵。她說，頭痛糾纏她一輩子，時不時就頭痛。

剛從陽明醫學 院醫學系畢業兩、三年的王署君，被這樣的痛苦觸動了，霎那間明白：書本上輕描淡寫的「頭痛」兩個字，落實在一個人真實的日常生活裡，其實是這麼深刻的痛，以及深刻的苦。

當年無藥可醫 常致藥物濫用

隨著流行病學的調查，王署君發現，金門的頭痛長者出乎他想像的多。更糟的是，無藥可醫；連醫師也可能不認為頭痛需要治療，頂多止痛藥吃一吃，頭痛醫頭，就算了。於是，受頭痛之苦的人都陷入不知盡頭的循環，不是無助地忍耐，便是到藥房買止痛藥吞，常導致藥物濫用並成癮。

1991年王署君（左）到金門進行老年人頭痛流行病學調查。（圖：王署君提供）

30年生涯 如台灣頭痛醫學史

醫者的惻隱之心，使王署君也「頭痛」，好奇心並激發了興趣，因此擇定以頭痛為醫學研究對象。如今他與頭痛隨行已超過30年，臨床治療、田野調查、學術研究、課堂教學，莫不是從無到有、點滴積累。台灣曾忽略的頭痛醫學，在王署君手上開創，醫界稱他為「頭痛醫學的行走教科書」，他的醫學生涯即是一部台灣頭痛醫學史。

1991年，王署君第一次的金門調查揭開這部頭痛醫學史的首頁。1995年，王署君到美國賓州費城天普 大學頭痛中心進修一年，眼界更開。再先後前往金門十次，走訪調查2003位、65歲以上長者，結果顯示，3%長者超過一年有偏頭痛，5.2%終生偏頭痛，比率都是出乎預料的高。

王署君對頭痛的研究，馬不停蹄。1997年，針對大台北地區15至69歲民眾進行頭痛家戶調查，三年間完成3377人。調查發現，大台北地區偏頭痛一年盛行率9.1%。往後此調查數字不斷的被其他研究所引用。

青少年頭痛普查 引國際關注

1998年起，王署君展開為期十年的全台青少年頭痛普查，訪問逾3萬名國中生。調查發現，青少年偏頭痛一年盛行率達6.8%，原住民青少年常因頭痛而服藥問題嚴重。他深入台東偏鄉調查，發現青少年頭痛常與隔代教養、生長逆境有關，且易引發精神、自殺等問題。調查時也轉介頭痛青少年至精神科診治，經治療後好轉，還吸引美國廣播公司（ABC）電視台專題報導，喚起國際上對此議題的關注。

在台北榮總和陽明大學，王署君成立榮陽頭痛醫學團隊。他認為，醫學必須往前走，「要兼顧學術研究這一塊，才能創造一個很好的醫學進步。」果然，王署君著力於研究雷擊頭痛與低腦壓頭痛，並以此建立了國際聲望。

在雷擊頭痛領域，王署君是世界級專家。他的研究團隊於2004年首先發表雷擊頭痛診療方法—鈣離子阻斷劑臨床療效報告；2006年發表全球第一個大型調查報告，對日後國際頭痛分類標準幫助極大。

雷擊頭痛治療 成功率達83%

2008與2010年還發表穿顱都卜勒腦血管超音波結果及磁振血管造影研究，為後續雷擊頭痛臨床治療提供重要指引。至今，王署君領導榮陽頭痛團隊已治療超過900位雷擊頭痛患者，使用鈣離子阻斷劑方法治療成功率高達83%。

在低腦壓頭痛領域上，榮陽頭痛團隊與北榮放射線部合作，研發全球首創非侵入性、無放射線暴露的「重T2加權磁振脊髓攝影」技術，以定位腦脊髓液滲漏，且發展出診斷及治療流程，提升低腦壓頭痛患者治療效率。

國際合作 藉腦波預測偏頭痛

全台頭痛經過王署君地毯式的研究後，台灣的頭痛醫學已推向國際。王署君還帶領一個跨領域的醫療團隊，與雪梨科技大學電腦科學學院合作，共同開發以腦波變化預測偏頭痛發作，準確率高達八成，可以協助預告醫師以及警示病患偏頭痛即將發作，讓病患早期投藥，獲得最佳治療效果。

王署君為頭痛病人進行腦波檢查。（記者蘇健忠／攝影）

王署君於1996年首創頭痛門診，建立頑固型頭痛患者標準化住院診療流程，改善病患藥物濫用引發頭痛的情形，引入靜脈注射、肉毒菌素、單株抗體注射、神經阻斷等治療，目前已超過4500人次住院，近三年住院患者的整體滿意度，高達92.3%。

科技時代來臨，王署君於2015年時建構智慧頭痛門診，開發電子頭痛問卷及手機電子日記，協助病患記錄頭痛、情緒等起伏，患者既可藉此自我審視病情，也協助醫師正確診斷，大幅縮短病患在診室等候時間。至今電子頭痛日記App已累積逾一萬人次下載。