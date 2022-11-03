女演員奪男主角獎 陳亞蘭傳承歌仔戲 吃苦當吃補

陳亞蘭為歌仔戲傳承奉獻青春、家產都無悔。（記者沈昱嘉／攝影）

56歲的陳亞蘭是台灣演員、歌手、主持人，在演藝圈相當多棲，但最特別的身分，是歌仔戲小生，也是她這幾年矢志不渝想要推廣、傳承的文化。今年金鐘獎，終於以「嘉慶君遊台灣」一劇，破天荒以女演員身分奪下最佳男主角獎，造成不小話題。

回憶起從年輕時就辛苦練功，恩師楊麗花曾對陳亞蘭說：「練小生要到40歲才穩定。」當時21歲才剛成為徒弟的陳亞蘭覺得還有19年要熬似乎遙遙無期，但如今一晃眼也已到爐火純青、獨當一面的年歲。

著重細節 身段唱腔下苦功

因為是女扮男裝，要讓觀眾信服，比起男生演男的角色，得要花更多精力訓練。陳亞蘭回憶，剛成為楊麗花徒弟時，每天清晨4、5點就開始跑圓場、練身段、蹲馬步；在造型上也很花功夫，束胸、墊肩都是基本，才能展現小生魁梧的樣貌，而根據角色的不同，還要呈現不同的氣質。

練唱更是馬虎不得，陳亞蘭透露，她在配唱時，都是雙腿大開地唱，這樣才能從丹田發出有男子氣概的聲音。至於演小生最困難之處，陳亞蘭認為是眼神傳遞，「每一個細微的細節，都要很注意，尤其以前年輕的時候，很常不自覺露出女孩子的感覺。」也因此她很認同過去楊麗花說的，「超過40歲，真的有差。」

反串小生 女粉絲著迷求嫁

下過苦功的演出，陳亞蘭演的小生完全說服觀眾，以前資訊還不發達時，很多小朋友都以為她真的是男生，還有小女孩說要嫁給她；後來她以女生樣貌出唱片，上電台節目宣傳時，還有聽眾打電話進節目，直呼：「原來妳是女的！我小時候還想嫁給妳。」過去趕錄影時，因為剪短髮，又練習小生的肢體語言，坐計程車也曾被司機誤認是男生，司機還問她：「當兵了嗎？」她笑說：「我談過戀愛，真的是女的。」

過去演歌仔戲要吊鋼絲、拍武打，都沒有現在來得專業、安全，陳亞蘭形容：「身上的傷數都數不完。」曾吊鋼絲撞到腦震盪，騎馬摔了好幾次，甚至曾撞到骨盆歪掉，整條腿瘀青，因為塗藥會看到私密處，她也不敢去看醫師，只好請資深歌仔戲演員吳梅芳幫她上藥。

骨盆的傷也影響至今，陳亞蘭沒辦法坐太久，她感嘆：「要當男主角，首先要付出青春，還有身體殘缺，為了練就這身本領，除了花很多時間訓練，還有很多不為人知的辛酸，只能吃苦當吃補。」

陳亞蘭(右)為歌仔戲付出青春，也感謝恩師楊麗花的督促(左)。（本報資料照片）

接軌時代 貼近年輕人思維

陳亞蘭為歌仔戲不僅奉獻青春，甚至賣了三間房，旁人看了都罵她傻，她坦言也曾思考過自己為何要這樣做，但她形容，自己打從娘胎就開始聽歌仔戲，這個領域就像她的「家」，而且很迷人，「吃了這行飯，就不會想離開了。」自己的個性更是「做就要做到最好」，因此即使散盡家產，她也樂觀認為可以靠別的收入補足，比如最近開始演出8點檔、接下節目主持。

為了讓更多人可以看到自己辛苦的成果，陳亞蘭每次推出一部新的歌仔戲都很拚命宣傳，這次「嘉」劇在2月底播出，她從農曆過年期間開始跑宣傳，除夕夜只吃了一口年夜飯，就趕往雲林西螺福興宮，疫情 嚴峻時期，也跑遍台灣大大小小的市場掃街，但竟然還是有很多觀眾播完才驚訝沒追到劇。

陳亞蘭感嘆，歌仔戲就是古裝劇，在台灣沒有場景、服裝、編劇的情況下，沒有辦法一直量產，最多兩、三年推出一部大型製作的歌仔戲，因此每次都是從頭做起，非常辛苦。她也絞盡腦汁，結合網紅、NFT （非同質化代幣）等年輕人喜歡的人事物宣傳，這次「嘉」劇就讓她很感動，「忠實觀眾沒有流失，還新增很多年輕的戲迷。」

提到下一步對歌仔戲傳承的規畫，陳亞蘭忍不住嘆口氣，感嘆最辛苦的不是拍攝、宣傳，而是製作費。陳亞蘭捫心自問，製作「嘉慶君遊臺灣」時「錢都用在刀口上」，但成本還是高得驚人，她對楊麗花說：「我很對不起妳，我房子都賣光了，沒辦法再持續這個理念（傳承歌仔戲）。」恩師也看在眼裡、疼在心裡，霸氣喊話，負責照顧陳亞蘭下半輩子，讓她感動不已。

為了製作費，陳亞蘭也親自出馬向企業談贊助，她自認很不擅長這一塊，「臉皮太薄了，不敢跟人伸手。」每次要談的前一晚都睡不著，但是這些理念只有她自己講得清，無法假手他人，好在企業夥伴也都很「阿莎力」，看得到陳亞蘭的真誠，通常都是一口答應。

但是只靠自己賣房、苦拚，也不是辦法，陳亞蘭感嘆：「台灣文化不是只有我一肩扛起，我的肩膀有點往下垂了。」她提出「全民支持」的辦法，靠募款等方式籌集資金，「保留台灣文化，需要一個善的循環。」

不過這次「嘉」劇獲得好成績，又讓陳亞蘭一舉奪得最佳男主角，她也開玩笑稱：「有心動（繼續拍），害我又要跳入火坑了！」 她也感謝評審的評選角度「往時代尖端帶動」，並替楊麗花喊話：「最該拿獎的是她！」但恩師對她說：「妳的成就就是我的成就。」她也期盼能秉持楊麗花「人人都能唱歌仔戲」的理念，繼續堅守傳承的崗位。