名廚江振誠帶路 小小廚神朱如茵展開台北尋味之旅
三年前，台裔小女孩朱如茵（Liya）拿下了《小小頂級廚師美國版》第八季冠軍，當時的她只有十歲；三年後，台灣名廚江振誠在一封朋友的訊息裡，看見了Liya的報導，發現自己竟是對方廚藝之路上的偶像，於是透過各方牽線，讓日前終於有機會返台的Liya實現願望，一起完成「一日名廚」的體驗。江振誠規畫的行程中，除了廚房的實戰演練，也帶她重返兒時居住地重溫當年的早餐日常，一塊回看那個自街巷裡長成的少年，踏上廚師之途的起點。
Q：當初聽到自己是Liya偶像，心中有什麼想法？
江振誠（以下稱江）：說真的，很驚喜，看到這一輩年輕小廚師的偶像不是Gordon Ramsay或其他人，而是我。當下我就想，若Liya有機會回來台灣，希望能讓她花點時間到RAW的廚房，體會一下真正的廚房運作是什麼樣子。
Q：Liya最想和Chef學習的是什麼？
Liya：我想知道他都是怎麼創作的？為什麼可以有源源不絕的idea？
Q：選擇帶Liya到這些地方的原因？
江：從白天到夜晚，讓她體驗我們的一天是怎麼開始的、靈感又是如何慢慢形成，到最後透過整個團隊的合作執行出來。我想讓她知道，萬事皆然，先回到源頭，才能有後面不斷的創新和改變。
Q：第一站就選擇帶Liya到人氣無名蛋餅店的原因？
江：這間店不甚起眼，卻每天都排滿人潮，小時候我每天早上就是這裡吃完早餐才去上學，這是我心中難以取代的味道。也想藉此讓Liya知道，不是一定要到很大型或很特別的餐廳才可以學習，怎麼從簡單的東西裡找到特別之處，做出讓別人感動的菜，才是更重要的。
Q：看過《初心》紀錄片的大家，都對牛肉麵印象深刻，這次為什麼帶著一步步手把手教學這道招牌牛肉麵？
江：每個人都有一個屬於自己的味道和獨特性。我到法國16年，每次想家或要介紹我自己給法國朋友時，就會煮牛肉麵，告訴他們「This is where I came from」。我的牛肉麵多了烤炙的功夫，再爆香辛香料；入鍋後以高湯燉煮，煙燻氣息讓湯頭更有層次。
Q：除了煎煮炒炸，想和Liya分享食物與設計間的連結的原因？
江：當一個想法出現，怎麼把那想法轉化成實體的東西，和客人互動，也是經營一家餐廳很重要的環節。在進到RAW時，看到的所有一切都是所謂的Visual Communication（視覺溝通），從放的法式音樂到設計很古典的菜單，每一個細節都是我們想讓顧客感受跟體驗的。
Q：為什麼選擇帶著Liya到著名的摩天輪景點？
江：Liya畢竟還是個小女孩，我想讓她體驗一些比較純粹的東西。
Q：今天一整天和Liya相處，對她的看法？
江：Liya的想法很快，很敏感也很謹慎，我覺得很好，這是每個創作者都需要的特質。
Q：想對Liya說的話？
江：每個興趣都會帶給你不一樣的啟發，幫助你每一個創作。我13歲就開始了廚藝生涯，但我仍舊熱愛繪畫和陶藝等等的興趣。Liya現在正在一個尋找自己之後要做什麼的階段，那不會只是一件事情，如果能有三五件事情也很好，因為每一件事情到最後都會回饋到自己身上。
Q：第一次進到RAW廚房的感受？
Liya：有些人會害怕緊繃的廚房節奏，但我卻很喜歡這種可以完全專注在當下的感覺。
Q：今天一整天的感想？
Liya：我變得更加欣賞Chef了，我看到他的想法一直在動，也很知道自己的下一步，所以不管我以後選擇做什麼，絕對會想到他。如果開了餐廳，也一定會邀請他來！
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