名廚江振誠帶路 小小廚神朱如茵展開台北尋味之旅

江振誠的招牌牛肉麵多了一道炙烤牛肉的手法,讓湯頭多了十足的煙燻勁道。(黃俊團/攝影)

三年前,台裔小女孩朱如茵(Liya)拿下了《小小頂級廚師美國版》第八季冠軍,當時的她只有十歲;三年後,台灣名廚江振誠在一封朋友的訊息裡,看見了Liya的報導,發現自己竟是對方廚藝之路上的偶像,於是透過各方牽線,讓日前終於有機會返台的Liya實現願望,一起完成「一日名廚」的體驗。江振誠規畫的行程中,除了廚房的實戰演練,也帶她重返兒時居住地重溫當年的早餐日常,一塊回看那個自街巷裡長成的少年,踏上廚師之途的起點。

Q:當初聽到自己是Liya偶像,心中有什麼想法?

江振誠(以下稱江):說真的,很驚喜,看到這一輩年輕小廚師的偶像不是Gordon Ramsay或其他人,而是我。當下我就想,若Liya有機會回來台灣,希望能讓她花點時間到RAW的廚房,體會一下真正的廚房運作是什麼樣子。

Q:Liya最想和Chef學習的是什麼?

Liya:我想知道他都是怎麼創作的?為什麼可以有源源不絕的idea?

Q:選擇帶Liya到這些地方的原因?

江:從白天到夜晚,讓她體驗我們的一天是怎麼開始的、靈感又是如何慢慢形成,到最後透過整個團隊的合作執行出來。我想讓她知道,萬事皆然,先回到源頭,才能有後面不斷的創新和改變。

江振誠認為童年記憶是一切創作的起點,帶著Liya回到自己長大的北投區,品嚐自己兒時吃到大的味道。(黃俊團/攝影)

Q:第一站就選擇帶Liya到人氣無名蛋餅店的原因?

江:這間店不甚起眼,卻每天都排滿人潮,小時候我每天早上就是這裡吃完早餐才去上學,這是我心中難以取代的味道。也想藉此讓Liya知道,不是一定要到很大型或很特別的餐廳才可以學習,怎麼從簡單的東西裡找到特別之處,做出讓別人感動的菜,才是更重要的。

在江振誠的引導下,Liya嘗試了一直以來不敢喝的米漿,大呼:「比想像中好喝!」(黃俊團/攝影)

Q:看過《初心》紀錄片的大家,都對牛肉麵印象深刻,這次為什麼帶著一步步手把手教學這道招牌牛肉麵?

江:每個人都有一個屬於自己的味道和獨特性。我到法國16年,每次想家或要介紹我自己給法國朋友時,就會煮牛肉麵,告訴他們「This is where I came from」。我的牛肉麵多了烤炙的功夫,再爆香辛香料;入鍋後以高湯燉煮,煙燻氣息讓湯頭更有層次。

江振誠手把手地傳授自己的招牌牛肉麵,讓從小在美國長大的Liya也大讚超好吃。(黃俊團/攝影)

Q:除了煎煮炒炸,想和Liya分享食物與設計間的連結的原因?

江:當一個想法出現,怎麼把那想法轉化成實體的東西,和客人互動,也是經營一家餐廳很重要的環節。在進到RAW時,看到的所有一切都是所謂的Visual Communication(視覺溝通),從放的法式音樂到設計很古典的菜單,每一個細節都是我們想讓顧客感受跟體驗的。

江振誠仔細解說,RAW從音樂到菜單,店內的每一個細節都是我們想讓顧客感受跟體驗的Visual Communication(視覺溝通)。(黃俊團/攝影)

Q:為什麼選擇帶著Liya到著名的摩天輪景點?

江:Liya畢竟還是個小女孩,我想讓她體驗一些比較純粹的東西。

Q:今天一整天和Liya相處,對她的看法?

江:Liya的想法很快,很敏感也很謹慎,我覺得很好,這是每個創作者都需要的特質。

這天江振誠化身江叔叔,從個人、設計、廚藝三大方面帶著Liya體驗了「一日名廚」。(黃俊團/攝影)

Q:想對Liya說的話?

江:每個興趣都會帶給你不一樣的啟發,幫助你每一個創作。我13歲就開始了廚藝生涯,但我仍舊熱愛繪畫和陶藝等等的興趣。Liya現在正在一個尋找自己之後要做什麼的階段,那不會只是一件事情,如果能有三五件事情也很好,因為每一件事情到最後都會回饋到自己身上。

Q:第一次進到RAW廚房的感受?

Liya:有些人會害怕緊繃的廚房節奏,但我卻很喜歡這種可以完全專注在當下的感覺。

Q:今天一整天的感想?

Liya:我變得更加欣賞Chef了,我看到他的想法一直在動,也很知道自己的下一步,所以不管我以後選擇做什麼,絕對會想到他。如果開了餐廳,也一定會邀請他來!