名廚江振誠帶路 小小廚神朱如茵展開台北尋味之旅

江振誠的招牌牛肉麵多了一道炙烤牛肉的手法，讓湯頭多了十足的煙燻勁道。（黃俊團／攝影）

三年前，台裔小女孩朱如茵（Liya）拿下了《小小頂級廚師美國版》第八季冠軍，當時的她只有十歲；三年後，台灣名廚江振誠在一封朋友的訊息裡，看見了Liya的報導，發現自己竟是對方廚藝之路上的偶像，於是透過各方牽線，讓日前終於有機會返台的Liya實現願望，一起完成「一日名廚」的體驗。江振誠規畫的行程中，除了廚房的實戰演練，也帶她重返兒時居住地重溫當年的早餐日常，一塊回看那個自街巷裡長成的少年，踏上廚師之途的起點。

Q：當初聽到自己是Liya偶像，心中有什麼想法？

江振誠（以下稱江）：說真的，很驚喜，看到這一輩年輕小廚師的偶像不是Gordon Ramsay或其他人，而是我。當下我就想，若Liya有機會回來台灣，希望能讓她花點時間到RAW的廚房，體會一下真正的廚房運作是什麼樣子。

Q：Liya最想和Chef學習的是什麼？

Liya：我想知道他都是怎麼創作的？為什麼可以有源源不絕的idea？

Q：選擇帶Liya到這些地方的原因？

江：從白天到夜晚，讓她體驗我們的一天是怎麼開始的、靈感又是如何慢慢形成，到最後透過整個團隊的合作執行出來。我想讓她知道，萬事皆然，先回到源頭，才能有後面不斷的創新和改變。

江振誠認為童年記憶是一切創作的起點，帶著Liya回到自己長大的北投區，品嚐自己兒時吃到大的味道。（黃俊團／攝影）

Q：第一站就選擇帶Liya到人氣無名蛋餅店的原因？

江：這間店不甚起眼，卻每天都排滿人潮，小時候我每天早上就是這裡吃完早餐才去上學，這是我心中難以取代的味道。也想藉此讓Liya知道，不是一定要到很大型或很特別的餐廳才可以學習，怎麼從簡單的東西裡找到特別之處，做出讓別人感動的菜，才是更重要的。

在江振誠的引導下，Liya嘗試了一直以來不敢喝的米漿，大呼：「比想像中好喝！」（黃俊團／攝影）

Q：看過《初心》紀錄片的大家，都對牛肉麵印象深刻，這次為什麼帶著一步步手把手教學這道招牌牛肉麵？

江：每個人都有一個屬於自己的味道和獨特性。我到法國16年，每次想家或要介紹我自己給法國朋友時，就會煮牛肉麵，告訴他們「This is where I came from」。我的牛肉麵多了烤炙的功夫，再爆香辛香料；入鍋後以高湯燉煮，煙燻氣息讓湯頭更有層次。

江振誠手把手地傳授自己的招牌牛肉麵，讓從小在美國長大的Liya也大讚超好吃。（黃俊團／攝影）

Q：除了煎煮炒炸，想和Liya分享食物與設計間的連結的原因？

江：當一個想法出現，怎麼把那想法轉化成實體的東西，和客人互動，也是經營一家餐廳很重要的環節。在進到RAW時，看到的所有一切都是所謂的Visual Communication（視覺溝通），從放的法式音樂到設計很古典的菜單，每一個細節都是我們想讓顧客感受跟體驗的。

江振誠仔細解說，RAW從音樂到菜單，店內的每一個細節都是我們想讓顧客感受跟體驗的Visual Communication（視覺溝通）。（黃俊團／攝影）

Q：為什麼選擇帶著Liya到著名的摩天輪景點？

江：Liya畢竟還是個小女孩，我想讓她體驗一些比較純粹的東西。

Q：今天一整天和Liya相處，對她的看法？

江：Liya的想法很快，很敏感也很謹慎，我覺得很好，這是每個創作者都需要的特質。

這天江振誠化身江叔叔，從個人、設計、廚藝三大方面帶著Liya體驗了「一日名廚」。（黃俊團／攝影）

Q：想對Liya說的話？

江：每個興趣都會帶給你不一樣的啟發，幫助你每一個創作。我13歲就開始了廚藝生涯，但我仍舊熱愛繪畫和陶藝等等的興趣。Liya現在正在一個尋找自己之後要做什麼的階段，那不會只是一件事情，如果能有三五件事情也很好，因為每一件事情到最後都會回饋到自己身上。

Q：第一次進到RAW廚房的感受？

Liya：有些人會害怕緊繃的廚房節奏，但我卻很喜歡這種可以完全專注在當下的感覺。

Q：今天一整天的感想？

Liya：我變得更加欣賞Chef了，我看到他的想法一直在動，也很知道自己的下一步，所以不管我以後選擇做什麼，絕對會想到他。如果開了餐廳，也一定會邀請他來！