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大S翻版 15年前認識他 新光公主吳欣盈將當媽

記者巫其倫／台北1日電
台灣民眾黨不分區立委排名第七的吳欣盈（右），遞補蔡璧如請辭的立委席次，2日將宣誓就職。（本報資料照片）
台灣民眾黨不分區立委排名第七的吳欣盈（右），遞補蔡璧如請辭的立委席次，2日將宣誓就職。（本報資料照片）

雙喜臨門！不僅即將遞補民眾黨不分區立委，新光金控大公主吳欣盈昨日在臉書宣布，「我要當媽媽了！」並透露孩子父親是早在15年前就認識、目前為一位執業律師，專注於歐盟能源政策，並期盼外界給予兩人孕育生命，滋潤愛情的空間。

吳欣盈昨日傍晚發臉書寫道，「人生之所以精采，就是因為總有許多意外，我要當媽媽了！」，認為接任立委和當媽媽兩種身分，都是她人生未經歷的角色，但也不全然都是意外，因為都曾經有過期待，「只是我沒想到，竟然一起發生了」。

她提到，愛情一直不是她人生中的優先追求，也提及三年多前結束的一段婚姻，令她身心俱疲，「人生就是如此，永遠不會知道劇本的下一頁」。

吳欣盈透露，她與孩子的父親早在15年前就認識，且她至今才知道，15年前的友人聚會中，孩子的爸就對她產生好感，本以為往後人生，各自精采，沒想到男方得知她恢復單身的消息後，立刻傳簡訊慰問，就此開啟「未完待續」的新頁。外界得知此訊息後紛紛給予祝福，並大讚根本宛如是藝人大S找回舊愛的翻版。

吳欣盈說，另一半名為雷諾，目前為執業律師，專注於歐盟能源政策，她願意選擇他共度下半生，主因男方用她想要的被愛方式愛她，即使接任立委讓兩人必須分隔兩地，男方都充分支持並且理解她。雷諾也很明智的提醒她，擔任立委並不是她為台灣、為人民服務的唯一途徑。

吳欣盈強調，雖然雷諾可以體諒她因為擔任立委，許多資訊都需要公開，但雷諾並不是公眾人物，因此懇請各位，「給我們孕育生命，滋潤愛情的空間，謝謝大家。」

歐盟 臉書 大S

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