好心肝疫苗事件不起訴 許金川哽咽：醫奉獎彌補委屈

第32屆醫療奉獻獎頒獎典禮，所有得獎人一同合影。（記者余承翰／攝影）

第32屆醫療奉獻獎頒獎典禮昨舉行，9旬中研院士彭汪嘉康和38歲護理師是本屆最年長和最年輕的得主，她們的共通點是做自己想做的事情，覺得幸福；肝基會董事長許金川過去獲獎無數，昨上台卻幾度哽咽，去年好心肝診所疫苗 事件讓肝基會及志工受到傷害，今年8月已獲不起訴處分，他盼醫奉獎修復心中疙瘩，彌補虧欠。

醫療奉獻獎由衛福部指導，立法院厚生會、聯合報、TVBS合辦，今年邁入第32屆，前副總統陳建仁、行政院副院長沈榮津、衛福部長薛瑞元等人均到場向得獎者致敬。陳建仁表示，醫奉獎得主的愛為台灣帶來光明、希望及無限美好的現在與未來。薛瑞元也感謝得主們以一生之力，為台灣的醫療領域奉獻。

彭汪嘉康獲本屆特殊醫療貢獻獎，她讓台灣的癌症 醫療接軌國際，並促成台灣癌症基金會成立，催生癌症防治法、推動癌症防治中心認證評鑑。她昨感謝96歲的先生，兩人結婚60年，「老爺」都讓她做喜歡的事，並透露計畫明年退休，要開始享清福。

台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁在醫療沙漠的雲林耕耘12年，「盼台大雲林分院成為雲嘉平原的醫療燈塔，永不熄滅，讓民眾看到光看到希望。」台東基督教醫院牙科主治醫師王剛毅在台東一待23年，在偏鄉守護兒童6歲長出來的第一大臼齒，相信他所做的事情可以保護孩子一輩子，他會持續到他離世為止。

埔里基督教醫院山地醫療主治醫師汪海波是鮭魚返鄉醫師，領獎時特別請高齡97歲的母親和妻子一起上台，並將獎座獻給母親，場面感人。賴慧珊是屏東縣牡丹鄉遇見居家護理所長，透過照顧偏鄉長者，讓他們安心老化，她謙稱自己僅是平凡、視病猶親的護理師，會繼續堅持留在偏鄉服務。

被譽為「台灣急診醫學 之父」的花蓮慈濟醫院急診部主治醫師胡勝川，致力推動ACLS高級心臟救命術、急診醫療救護及醫學專科，並建置完整的急診醫療制度，持續在鬼門關前救回無數生命。

台東馬偕醫院小兒心臟科主治醫師游昌憲在台東馬偕一待18年，近年與台東縣政府教育局合作替學童做高血脂篩檢，以及早發現早發性心血管阻塞。

台北榮總神經醫學中心主任王署君與「頭痛」同行逾30年。他說，研究頭痛是件快樂的事，醫療奉獻獎肯定是莫大榮幸。

在屏東萬巒鄉服務的牙醫師藍英哲，每周赴台東為受刑人看牙，希望幫受刑人醫好牙齒，未來也有機會讓受刑人趨向光明。

許金川最後一位上台領獎，他平時妙語如珠，昨在台上幾度哽咽，但獲得滿堂不停歇的掌聲。他說去年好心肝疫苗事件，讓肝基會同仁和許多志工受誤解和委屈，「今天能獲獎，事實上也是彌補了，尤其是過去一年來對基金會同仁，以及那麼多志工的心裡虧欠」，期許醫奉獎鼓勵、保護醫護人員，成為「護醫神山」。