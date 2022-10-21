張忠謀6度任APEC代表 蔡英文交付3大任務

2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會20日在總統府舉行，蔡英文總統（中）、領袖代表張忠謀（左）、領袖代表夫人張淑芬（右），一同合影。（記者林伯東／攝影）

蔡英文 總統昨日宣布今年「2022亞太經濟合作經濟領袖會議」，將由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表出席，這是張忠謀第六度，也是蔡英文任上第五度擔任台灣APEC 領袖代表；張忠謀表示，自己將會積極為台灣發聲，充分表達台灣立場尋求大家支持。

今年APEC經濟領袖會議將於11月18日至19日在泰國曼谷召開，也是睽違三年來，首次舉辦實體會議；蔡英文表示，張忠謀將向APEC成員傳達對促進區域繁榮發展的重要建言，為台灣發聲，提高我們國際的能見度，扮演恰如其分的角色。

另外，大陸國家主席習近平預計也將與會，張忠謀會不會與習近平接觸？國安會副秘書長徐斯儉表示，「張領袖在這樣的會議中，將有很多機會與各國領袖自然互動，向來都是這樣，張領袖非常有經驗。」台方沒有對任何一位領袖有特殊的假設，在這樣的國際場合，張忠謀將合乎禮儀地、自然與各國領袖互動。

蔡英表示， 盼張忠謀及代表團所有的成員，將以下三個重要立場傳達給所有的與會成員： 第一，必須正視區域內的意見分歧，努力在貿易的自由開放與公平競爭之間，在供應鏈 安全與效率之間，以及在經濟發展和包容永續之間，取得適度的平衡，進而發展出更前瞻進步、可以被共同遵循的經濟架構和規則。

第二，要讓各國更加重視，台灣在全球產業供應鏈，尤其是半導體產業所具備的關鍵影響力；同時，我們也願意和區域夥伴合作，共同打造安全、可信賴、有韌性的產業供應鏈。第三，要展現台灣在追求經濟永續發展的決心和努力，包括和全球同步因應氣候變遷，大力推動綠色轉型，同時大幅提升勞工福祉、婦女權益和對弱勢的照顧，努力追求社會的均衡發展。

張忠謀在接受委任致詞時也表示，自己會以謙虛、恭敬的心情接受蔡英文的任命。現在的確是在一個相當挑戰性的環境裡，「APEC是我們最重要的國際會議場合」，他也會積極向會員們表達，台灣要跟可信的夥伴建立安全且又有韌性的供應鏈，尤其是電子方面供應鏈；第二，台灣在因應氣候變遷領域的努力；另外，也會積極跟其他國家領袖進行私下會面，充分表達台灣立場及尋求大家支持。

今年是張忠謀繼2006年代表陳水扁總統出席、2018至2021年代表蔡總統出席後，第六度擔任APEC領袖代表。

張忠謀也幽默地說，雖是第五度被蔡總統任命，但只去過一次（巴紐），這次（泰國）會是第二次，一次是智利發生暴動而取消，另外兩次在馬來西亞及紐西蘭都是線上會議，這是總統任命第二次實體會議，希望能不負期望。