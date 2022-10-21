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唱紅祝英台 靜婷睡夢中過世 享壽88歲

台灣新聞組／台北21日電
「黃梅調歌后」靜婷驚傳逝世，享壽88歲。(圖：華風文化提供)
「黃梅調歌后」靜婷驚傳逝世，享壽88歲。(圖：華風文化提供)

「黃梅調歌后」靜婷驚傳逝世，享壽88歲，新加坡「新明日報」報導社群網站20日流傳靜婷死訊，靜婷的獨生女Ivy證實噩耗，表示媽媽是半夜2點多在睡夢中自然老化過世，目前自己正在趕往醫院處理媽媽的後事。

靜婷本名郭大妹，1934年生於四川，1949年隨家人到香港，17歲開始到夜總會唱歌。後來她為電影插曲做和聲伴唱，憑著優美聲線成為電影幕後代唱，是黃梅調電影巔峰時期最搶手的幕後代唱人。

1959年她和江宏演唱電影《江山美人》的插曲〈戲鳳〉及〈扮皇帝〉，奠定黃梅調歌后基礎；1963年在李翰祥執導的黃梅調電影《梁山伯與祝英台》中擔任樂蒂的幕後代唱，紅遍全亞洲。但她透露，自己是誤打誤撞唱黃梅調，「因為我什麼地方戲都不會唱」。

而她最著名的歌曲，即是1960年推出《我的心裡沒有他》，曾被鄧麗君、鳳飛飛、劉文正等人翻唱過，而她之後淡出歌壇，最後一次在台灣露面是2017年在「寶島回想曲 周藍萍經典作品演唱會」獻唱。

據新加坡《新明日報》報導，靜婷和獨生女Ivy多年前搬到台北定居過退休生活，偶爾會和友人聚會，原本母女倆計畫疫情結束後，要一起去沖繩旅行，怎料20日凌晨2點多，母親在睡夢中過世，母女之約無法實現了。Ivy透露母親後事預計將於台北進行，但細節仍在規畫，受疫情影響，不考慮在香港辦追思會。

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