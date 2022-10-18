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觀察站／宋楚瑜愛將 黃義交情史豐富不敵孤獨

記者 林新輝
親民黨主席宋楚瑜（中）曾替參選立委的黃義交（右）站台。（本報資料照片）
親民黨主席宋楚瑜（中）曾替參選立委的黃義交（右）站台。（本報資料照片）

「不是說好一起吃飯的嗎？」

前立委黃義交墜樓身亡，一直有跟黃義交保持聯繫的友人連說六次「我不相信這是真的」，黃義交在7月27日還LINE他約吃飯，就訂在喜來登比薩屋靠近角落的那張桌子，老地方、老位置、老朋友。

黃義交從省府進入立法院，自許要做好「稱職的國會議員」，但豐富的感情世界占據他太多的空間，私領域引發的爭議蓋過他理性問政的一面。

黃義交曾說過，他生命中有四個人在心裡占有重要位置，一個是女兒、女兒的母親、何麗玲，還有他的「老闆」宋楚瑜。

黃義交56歲生日，前妻鄭春悅及女兒專程從美國返台為他慶生，鄭春悅送老人專用、約1000美元的「舒枕」，希望前夫每晚好眠，女兒送了一盒黃最愛的甜食巧克力。那天黃義交在立法院質詢，鄭春悅與女兒在辦公室透過立院影音系統觀賞，黃回到辦公室，女兒打了A＋，鄭春悅給B＋，辦公室助理說，那天是委員問政以來最開心的一天。

黃義交與女兒父女情深，離開政壇，女兒會帶老爸去逛百貨公司，黃義交也在內湖幫女兒添購房子，兩人相護相伴。

黃義交曾說，他與何麗玲交往，確實有與她共度一生的想法，他私下稱何「媽咪」。結束戀情，搬出何的住處，他把所有家當裝在皮箱內，自嘲：「多年感情，到頭來只剩一卡皮箱。」

每當有人拿情史開玩笑，黃義交從不迴避，還說當年緋聞剪報堆起來比人還高，但對那些罵他的人及新聞，他心存感激。

身為宋楚瑜「永遠的第一愛將」，黃義交的政治生涯離不開宋的照護。2005年，親民黨掀起出走潮，黃義交說，他會是最後離開宋楚瑜的人。但情同父子的感情終究抵不過政治現實，黃義交還是離開宋回到國民黨。宋楚瑜認為，只要黃義交能連任立委，離開就有意義。

在立院，熟識的人都以為黃義交是開朗有溫度的人，其實私下他曾告訴記者，非常害怕孤獨，有次他到內湖的家過夜，半夜被自己「寂寞的心跳聲」給嚇醒；還有一次夜晚，因為腎結石痛得在地上打滾，「那種冷清孤獨的感覺比看恐怖片還可怕。」

黃義交友人說，離開政壇後，黃跟朋友計畫開AI的公司，以後可以送他機器人。怎麼也想不到一個會跟你談「未來」的黃義交，用這樣的方式跟喜歡他的人告別。

黃義交 國民黨 緋聞

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