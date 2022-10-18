黃義交墜亡享壽69歲 疑與周玉蔻緋聞被翻出誘發憂鬱症

69歲的前立委黃義交17日傍晚從台北市內湖區住處墜樓，失去生命跡象。（本報資料照片）

69歲的前立委黃義交 昨天傍晚從台北市內湖區住處墜樓，失去生命跡象，經消防隊送醫急救不治。警方已通知黃的前妻鄭春悅，正調查墜樓原因。

黃義交曾任駐美代表處新聞秘書，因獲前台灣省長宋楚瑜賞識，進入省府「小內閣」擔任秘書處秘書，後來一路升任新聞副處長、處長。

黃義交在1998年爆發和周玉蔻、何麗玲三角戀情緋聞 後，同年以無黨籍身分參選第四屆立委，在何麗玲並肩作戰下投入選戰，順利當選，並連任四屆立委。

親民黨主席宋楚瑜表示，驚聞黃義交辭世，十分震驚、難過與不捨；黃義交是他數十年忠實的好朋友跟好部屬，最近還與他通話、見面，三不五時還會提供國際新聞與評論提供他參考，突然聽到這樣不可置信的消息，令人扼腕與遺憾。後續喪葬事宜，親民黨會尊重家屬意願，全力協助。

前立委蔡正元昨在臉書致哀，透露17日下午13時28分，黃義交還傳訊息給他：「謝謝 正元兄」。蔡正元不解，「怎麼傍晚就撒手人寰呢？」讓他也很想問「怎麼了」。

黃義交的林姓友人說，黃長期患有憂鬱症 ，治療後獲控制，平常會開開玩笑，但黃經常心繫國事，推測也受近日以往的緋聞舊事被翻出，心理受了影響。

林姓友人說，黃義交個性很節儉、知足，平日靠退休俸生活。黃在任職公務員和立委期間都廉潔自持，選民服務從不收禮，十分獲得肯定。

黃義交2012年立委連任失敗，當時的台中市長胡志強曾邀他擔任市府副秘書長，立法院長王金平也延攬出任立法院參事，但他都稱病未就任。林姓友人透露，事實上黃義交當年並沒有生病，而是想要過自己的生活，甚至還請了老師到家裡教電腦，希望自己能跟得上時代。

他也說，有人猜測，黃義交是否是因為失去政治舞台，還是與何麗玲的感情因素而想不開，才罹患憂鬱症，但事實上並非如此。例如，何麗玲曾在黃義交前兩屆立委時參與選戰，但兩人分手後，即未再參與，黃義交也再續任了兩屆立委，推動了不少法案，並獲公督盟立委評鑑極高評價，是一名稱職的立委。

況且，黃義交不是看重職位的人，即使失去了立委舞台，並未造成什麼影響，生活上依舊認真，每天都看英文報，還請老師到家裡教電腦。並因為有高血壓，也很注重身材，希望透過節制飲食和運動，控制血壓。

林姓友人也說，黃義交很介意外界的看法和評論，因此過往的緋聞可能造成心理的壓力，也許這正是誘發憂鬱症的原因。