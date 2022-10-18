老友讚黃義交「老實人」 做人100分、感情不及格

黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

前立委黃義交 突傳辭世，他在前省新聞處的同事震驚不已。黃義交卸任立委後，曾一度答應前台中市長胡志強擔任市府副秘書長，但隨即以健康理由婉辭，淡出政壇後，仍與省新處老同事定期聚會，尤其文化部前次長陳永豐與他常保持連絡，陪伴走了40年人生路，陳永豐形容黃義交是「古意人」（意指老實人），「做人一百分」但不禁感嘆「感情不及格！」

陳永豐感嘆，這陣子他忙著照顧母親身體，較少與黃義交連繫，直到上周六，10月15日，黃義交在line群組貼出「僧侶的姿態」，但也未多說什麼。怎知17日晚上幾位友人打電話互問發生什麼事了，他才想到這幅貼文，隱隱有含意。

「他是個古意人」，陳永豐說，黃義交來自雲林的窮鄉僻壤，靠苦學長大，「他是猛K書K出來的」，認真踏實的個性。不要看他瀟灑模樣，但實際上，只有老朋友了解黃義交就是個純真善良的人，不失童稚之心，雖在江湖打滾，卻不知有多險惡。陳永豐說，其能說黃義交識人不明，容易被煽動。

發生緋聞 事件，鬧新聞之際，黃義交對外界的風風雨雨，只說一句「止謗莫若自修」，讓同事聽了感到不捨。陳永豐說，黃義交一路走來，對朋友十分義氣、對同事非照顧，凍省25年，大家的感情依舊。他回憶，早年大家想學開車，又沒車，黃義交去租車 讓大家輪流學開車，此事讓他記憶猶新，「做人一百分」。但他不諱言，黃義交容易被煽動，不知保護自己，尤其「 感情不及格！」