84歲瓊瑤露面為「瓊瑤故事館」舉行揭幕 3個字透露近況

久違的瓊瑤露面。（記者楊起鳳／攝影）

華人 世界最富盛名的作家瓊瑤，寫過無數動人的故事，今年3月，她與家人遷出長住超過40年的「可園」，移居至淡水，同時也將栽種數十年的火燄木、鳳凰木等捐贈予滬尾藝文休閒園區，讓宛如可園男女主角的愛樹得以長駐淡水河畔。84歲的瓊瑤12日露面為瓊瑤故事館舉行揭幕儀式，問到她好不好？她兩個字回答。

瓊瑤的小名就叫鳳凰，當初她和平鑫濤親手在可園種下鳳凰木和火焰木樹苗，象徵兩人的愛情，因為可園的都更將移到淡水捐贈予滬尾藝文休閒園區，瓊瑤今天到場親自撫摸兩棵大樹直說好！好！而故事館還展出當年平鑫濤先生自世界各地購回的拼圖，每一樣都包含愛。除了故事館開幕外，瓊瑤今年還將是「窗外」40年今年還會舉行演唱會等一系列活動。

而瓊瑤故事館的駐館藝術家則是瓊瑤家第三代孫女陳可嘉，她今天也和瓊瑤一起露面，她也笑說奶奶都不肯跟她合照。久違的瓊瑤也說：「我很好我很好。」

久違的瓊瑤(左)和孫女陳可嘉露面。（記者楊起鳳／攝影）

瓊瑤故事館籌備小組執行長陳煒智指出，整個展覽的核心乃是瓊瑤一家多年來於海內外苦心蒐集、親手拼製的拼圖作品，並藉由瓊瑤筆下的文句，一步步引導觀者走進她的拼圖世界，細品來自「可園」的片片情深。瓊瑤曾經圓了多少讀者、影迷和劇迷朋友「愛與希望」的美夢，陳煒智與策展顧問賴蔚炅共同表示：「這次，我們更希望參觀者能體會──在瓊瑤身後，有如此堅強的一個家庭，跟她一起圓了這許許多多的夢。」

瓊瑤故事館籌備小組召集人，同時也是瓊瑤的兒媳、知名製作人何琇瓊表示，最初為了陪伴兩位孫女，「瓊瑤奶奶」竟就此踏入「拼圖」的幻千世界，「拼圖」也成為全家人共同的活動。後來孩子漸漸長大，家人們各自忙著自己的事業和生活，只有瓊瑤奶奶仍然以她無比的愛心和耐心，繼續一片一片，面對更宏偉、更具野心的挑戰。

最初和奶奶一同徜徉在拼圖天地的小孫女陳可嘉，如今是獨立創作的青年插畫家，也因她細緻的工筆畫風、充滿萌寵療癒感的暖心創作能量，使她足以勝任瓊瑤故事館的駐館藝術家。2018年，她和瓊瑤奶奶重新有了藝術上的交集，以自己的繪畫，配上奶奶的文字，出版繪本「小黑與大白」廣受好評。

陳煒智執行長進一步說明，這座「故事館」的籌備與設立，不單是為了蒐集、整理、研究瓊瑤的作品，在「懷舊」、「典藏」之外，「傳承」與「創新」更是面向未來的展望。此次展覽，整體視覺設計均出自陳可嘉之手，她將十餘件源自不同時代瓊瑤作品的重要元素，以拼圖的意象整合成為主海報，配上選自經典瓊瑤名曲「一簾幽夢」的歌詞「多少秘密在其中」，別出心裁，引人入勝。

陳可嘉亦將她最擅長的毛孩元素融入展場，讓她筆下的「小黑」與「大白」，再一次伴隨瓊瑤奶奶的流暢文字，引導參觀者欣賞全家人一片一片，細心完成的成長歲月、心情故事。

活動期間，園區內將舉辦拼圖大賽，也特別規劃滬尾之星午茶沙龍，由身兼研究任務的陳煒智與知名講者對談，讓歷代「瓊瑤金曲」與歷屆「瓊瑤女郎」的話題，在波上寒煙翠的時節，如彩雲飛至，在水一方。

藝術家陳可嘉還特別於展場中，設計「留下一片情深」的拼塊填色、集體創作的活動，現場呈現一幅空白的瓊瑤故事館組圖，邀請現場民眾為它繪上色彩，每一片空白拼塊為150元台幣（約4.7美元），完成後將與現場每一幅拼圖共同展出至展期結束，收入將做為瓊瑤故事館的研究經費。