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曾客座美多所大學 台首位戲曲院士曾永義81歲辭世

記者陳宛茜／台北即時報導
中央研究院首位「戲曲院士」曾永義10日於台北辭世，享壽81歲。（圖：文化部提供）
中央研究院首位「戲曲院士」曾永義10日於台北辭世，享壽81歲。（圖：文化部提供）

台 灣第一位以戲曲研究成就當選中研院院士的台大中文系教授曾永義，昨日（10日）於台北辭世，享壽81歲。

曾永義1941年生，2014年當選第30屆中央研究院院士。曾榮獲第三屆金筆獎、第四屆中興文藝獎、第七屆國家文藝獎、第28屆中山文藝獎、四度國科會傑出研究獎、兩度國科會優良研究獎、教育部國家學術獎、國科會傑出特約研究員獎。

曾永義著有學術著作20數種，散文集七種，戲曲劇本創作含劇目崑劇九種、京劇九種、歌劇三種、歌仔戲與豫劇各一種，計23種。另有通俗著作《戲曲經眼錄》、《藝文經眼錄》、《中流自在：曾永義散文選》等十餘種。

曾永義學術和教學以戲曲為主體，俗文學、韻文學和民俗藝術為羽翼。海外訪學經歷豐富，曾以訪問學人或客座教授身分赴哈佛大學燕京學社、密西根大學、史丹佛大學、萊頓大學、魯爾大學、香港大學。並為北京大學、中山大學、武漢大學、廈門大學、中國戲曲學院等中國大陸十數所學校之客座教授。

教學、研究之餘，曾永義長年從事民族藝術之維護發揚與研究工作，40餘度率團赴歐美亞非列國做文化交流。2016年馬英九總統頒授「二等景星勳章」。2008年榮獲第43屆電視金鐘獎最佳傳統戲劇節目獎，2013年榮獲第24屆金曲獎傳統暨藝術音樂最佳作詞人獎，2020年榮獲第31屆金曲獎戲曲表演類特別獎。

曾永義善飲酒，被文友封為「酒黨」創黨之「黨魁」。聯經出版社總經理林芝宇表示，聯經原定11月出版曾永義著作「酒黨黨魁經眼錄 」，無奈還沒出版，曾永義便離開了。

戲曲 教育部 馬英九

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