民進黨完全執政6年 韓國瑜：這是我們要的台灣？

高雄市前市長韓國瑜接受聯合報專訪。(記者劉宛琳／攝影)

「民進黨 完全執政六年，有沒有做一件好事？」高雄市前市長韓國瑜 沉潛兩年多後，首度接受媒體專訪，直言看到愛河浮屍、年輕人被騙到柬埔寨、貪官汙吏滿天飛，「這是我們要的台灣嗎」？執政黨靠1450與名嘴擦粉，人民擔心被修理、查水表而沉默，是國家重大危機。

韓國瑜四年前「奇蹟式」當選高雄市長，隔年代表國民黨 參選總統慘敗，前年6月遭市民罷免；兩年多來投身公益，走訪各地關懷有需要的人，仍憂心台灣的未來與下一代。他希望蔡英文總統好好思考，剩下兩年任期想為台灣留下什麼？總統任內最驕傲、最欣慰、最遺憾的是什麼？將來沒了權力後會不會追悔？

「我不喜歡唱衰，寧願政府好好幹，讓百姓安居樂業，但今天台灣現況，實在讓人看不下去。」韓國瑜說，民進黨完全執政六年，經濟競爭力有愈來愈強嗎？兩岸有更和平繁榮而遠離兵戎相見風險嗎？說要廢核、崇尚綠能，但空氣怎麼樣？空汙、治安問題，尤其防疫「講起話，吹牛嚇死人；做起來，笑死人」，全台一片罵聲。

他也不諱言國民黨困境。他說，打選戰有「矛、盾、錢、旗」四個字，矛是攻擊力、盾是防守力、錢是動員力、旗是號召力，國民黨哪一個占優勢？媒體95%被民進黨掌握，國民黨沒有攻擊力也無法防守，資源更是欠缺到猶如丐幫，連號召力都沒有，因此要贏得選舉只能靠「民心思變」。

韓國瑜參選總統時主張九二共識卻被抹紅成一國兩制而影響選情，但他始終關注兩岸發展與美中台關係。他說，中美全面對抗，台灣夾在中間很辛苦，呼籲蔡英文總統凍結民進黨台獨黨綱、修改課綱恢復中華文化，而非什麼都不做就只會喊「不要打我」。

「兩岸要在民主制度上爭短長，而不是在意識形態上爭短長。」韓國瑜認為，民進黨要解決兩岸僵局非常容易，只要調整「兩綱」即可：

第一，凍結台獨黨綱；蔡政府完全執政六年也沒辦獨立公投，那就凍結、宣示不走台獨。

第二、調整課綱，回歸中華文化。台灣講中華文化、不搞台獨，它還打我們不是無聊嗎？