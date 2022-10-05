原能會主委謝曉星 遭爆性騷 挑秘書像選妃 政院調查

媒體報導原能會主委謝曉星涉嫌性騷擾秘書、言語霸凌下屬，政院組專案小組調查。(本報資料照片)

媒體報導原能會主委謝曉星涉嫌性騷擾 秘書、言語霸凌下屬，挑秘書像選妃。謝曉星回應，在大學任教時與學生相處融洽，把習慣帶到公務機關，若不適宜會調整改進；行政院發言人羅秉成說，行政院長蘇貞昌已請秘書長李孟諺組專案小組調查，查明相關事證將盡速對外說明。

鏡週刊報導，謝曉星挑秘書像選妃，頻繁更換秘書，還對女下屬言語騷擾、肢體碰觸，如稱讚「妳好像少女」或注視長達數分鐘、肩碰肩站著；謝在大學兼課，帶秘書到咖啡廳以筆電遠距教學，秘書還要幫忙切蛋糕。報導也提及有人事主任因活動安排不當，被謝罵到痛哭調職。

謝曉星昨發聲明，在校任教多年與學生相處融洽，亦師亦友，把習慣不自覺帶到公務機關，若不適宜會調整改進，避免外界誤解，他從中山大學借調入閣，報行政院同意兼職教學，因新冠疫情 嚴重，為減少接觸，不利用公務場所及設備資源，才在辦公室外場所視訊授課。

他表示，並未一直換秘書，辦公室有祕書服務長達6年，他嚴以律己、嚴以待人，偶因同仁業務處理不夠完美而生氣，但對事不對人。對於把人罵到調職，他表示是極大誤解，因人事總處規畫該名人事主任處理行政院組織改造等重要議題，調升人事總處副處長，雙方互動良好。

民眾黨立委邱臣遠昨質詢問謝曉星是否到場，蘇貞昌答覆「他請病假」；邱追問對謝被傳性騷擾看法，蘇說，公務員、政府官員相關責任都很清楚，主委也有所說明，會依規範處理；邱提醒應注意內閣成員操守，蘇稱「那是當然」。

謝曉星被控性騷引發民進黨 女立委憤怒。范雲、賴品妤共同發聲明，要求謝立即說明，建議行政院立即糾正及補救。行政院表示成立專案小組後，范雲對內提醒要找外部專家，直言「他的聲明一點幫助沒有」，指「亦師亦友」說法是性騷擾案很典型的回應，維護職場性平、調查釐清最重要，若被誣陷也能還他公道。

劉世芳在立法院黨團群組說，此事會讓女性或曾任秘書、助理者氣憤及心有戚戚焉，「要調查，就應該暫時停職調查。」管碧玲也發聲，「民進黨禁不起再一件事被質疑價值迷失、是非模糊」，「再一題，今年選舉就都包起來了。」林靜儀附和「立刻依法停職調查」。