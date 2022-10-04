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雞排妹稱18歲抽脂「做壞了」 被醫美診所告 檢不起訴

記者張議晨／高雄4日電
雞排妹在臉書自爆大腿被整壞，被曾代言的醫美診所元和雅告妨害名譽，雄檢認為雞排妹發文屬可受公評之事，處分不起訴。(取材自雞排妹臉書)
雞排妹在臉書自爆大腿被整壞，被曾代言的醫美診所元和雅告妨害名譽，雄檢認為雞排妹發文屬可受公評之事，處分不起訴。(取材自雞排妹臉書)

雞排妹（本名鄭采勻）」18歲時曾和醫美診所「元和雅」合作，以廣告代言換免費抽脂，8年後卻在臉書發文稱「整壞了」，被元和雅提告妨害名譽。雄檢偵結不起訴處分。元和雅不服聲請再議，高雄高分檢認為雞排妹未逾越合理評論範圍，駁回再議。

「雞排妹」2012年出道時和元和雅簽立肖像權合約，同年8月還出版個人寫真集「18歲的禮物」，不僅元和雅大方認購寫真集，雞排妹也在文中標註「感謝元和雅！！！好喜歡現在的自己啊！」

但雙方8年後卻因肖像權問題鬧上法院，雞排妹不想再讓診所拿她的舊照做成廣告看板，要求元和雅移除看板，並求償150萬元，但最後因雞排妹搞錯對象，法院判她敗訴。

2020年12月23日，雞排妹在臉書分享僅穿內衣、內褲的露背照，寫下「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致要找信任的醫美做第二次補救」。

事後陸續有網友私訊她，闡述在診所的整形經過，雞排妹也將雙方對話內容轉貼在臉書專頁，還特別加註「被整壞的苦主之一」，元和雅發現後，認為雞排妹詆毀診所聲譽，不僅向她求償300萬元（民事仍在審理中），另提告妨害名譽。

雄檢偵查時，雞排妹稱貼文內容陳述的是事實，她身為公眾人物，擁有話語權，她轉貼的內容，都是患者誤信診所會幫他們修護，她是在協助患者爭取權益，幫助市民發聲，如果真的要攻擊元和雅，詆毀商譽，她大可請匿名網軍針對診所給負評就好。

檢方認為，整形結果好壞是個人主觀想法，消費後好評、負評都屬正常，元和雅是具有相當規模、知名度的醫美診所，對於整形技術、客戶隱私等議題，應屬可受公評之事，雞排妹發文未逾越「合理評論原則」範疇，偵結處分不起訴。

元和雅不服再議，高雄高分檢認為，雞排妹稱「做壞了」、「得找信任的醫美做第二次補救」，是親身體驗後的主觀意見表達，屬與消費者公共利益有關的可受公評事項，原處分已查明相關事證，並無偵查未完備情事，元和雅再議無理由，予以駁回。

雞排妹 臉書 手術

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