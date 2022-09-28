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躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

記者林怡秀／即時報導
媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）
媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

台灣資深媒體人周玉蔻形象潑辣，情路卻很坎坷，她當年和黃義交、何麗玲的三角戀關係曾轟動全台，黃義交因為把所有女友都稱呼為「寶寶」，因此也被稱為「寶寶」事件」，她為黃義交懷孕墮胎，還慘遭對方劈腿，這段感情傷她頗深，後來她嫁給美籍華裔商人李賢礽在波士頓結婚，兩人婚姻維持長達16年，可惜最後仍在2017年離婚。

周玉蔻1995年和時任省政府新聞處長的黃義交交往，1998年黃義交同時劈腿名媛何麗玲，後來兩女聯手，周玉蔻躲進何麗玲的衣櫃偷聽兩人對話，何麗玲大聲質問黃義交「你和周玉蔻到底是什麼關係？」，沒想到黃義交竟以不屑口吻回「那個沙皮狗啊」，讓周玉蔻氣到衝出衣櫃，指著黃義交破口大罵。

黃義交當年的「寶寶事件」轟動全台。（本報資料照片）
黃義交當年的「寶寶事件」轟動全台。（本報資料照片）

周玉蔻1998年在廣播節目公開此事，並透露曾懷上黃義交的孩子，卻被對方以政治前途為由要求她墮胎，手術當天黃義交把車停在外面，要她自己走進去，她手術完拖著虛弱身體，還要自己開車回家，讓她忍不住痛哭，此事披露後，黃義交遭到降職。之後周玉蔻2001年與華裔美籍商人李賢礽在美國波士頓結婚，2017年，她突然在臉書宣布恢復單身，但並未透露離婚細節，親近友人認為，原因應該出在雙方個性和生活習慣的不同，兩人才會決定各走各路。

手術 華裔 墮胎

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