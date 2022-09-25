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胡金銓妻鍾玲著作等身 新作「我的青芽歲月」刻畫人生

記者王昭月／高雄25日電
文學家鍾玲新作「我的青芽歲月」描繪戰亂年代的磅礡國史，也細微刻畫人生歷程。(記者王昭月／攝影)
文學家鍾玲新作「我的青芽歲月」描繪戰亂年代的磅礡國史，也細微刻畫人生歷程。(記者王昭月／攝影)

著名文學家鍾玲教授著作等身，新作「我的青芽歲月」描繪戰亂年代的磅礡國史，也細微刻畫人生。她以武官父親鍾漢波留下的200多張照片為引，娓娓道來個人半生轉折。香港作家黃秀蓮在序文稱許這本書自家庭、眷村、校園出發，卻又把中國風雲變色的剎那勾畫，猶如翻開歷史依稀的章節。

鍾玲教授在美國威斯康辛大學麥迪生校區取得比較文學博士，曾至國立中山大學、香港浸會大學、澳門大學任教，有20多本著作，也常於聯合報副刊發表文章。最特殊的身分是名導演胡金銓妻子，曾為電影「山中傳奇」編劇，小說「大輪迴」也改編成電影。

鍾玲退休後平均約1年半發表一本著作，最近作品「我的青芽歲月」剛出爐，以50篇散文描寫生命裡50個起點，除了回憶，也記錄大時代的動亂離散，詩人、台師大文學院副院長須文蔚指鍾玲從個人與家人的心理描摹，回溯到戰爭帶來的苦難或是微物造成的生涯影響，抒情氣息讀來動人。

生於二戰末期的鍾玲，父親為駐外海軍武官、母親出身廣州富裕家族，父親派駐日本時正值國共內戰，成長背景與中華民國國史相映照。令她記憶深刻的是父親向日方索還甲午戰時遭日軍擄去、展示在公園的戰艦鐵錨，一舉洗刷國恥；當時中美英蘇盟軍移轉戰艦鐵錨給父親時的留影，至今彌足珍貴。

此書也將鍾玲從眷村生活到青春少女的情感流轉，化為篇章。書中首度披露一名大學男同學暗戀她的片段，但當年在學校意氣風發的她，未察覺這分深情守候，後來這名同學病故，其他同窗轉述，「他每天想一個鐘頭的她」，她才恍然大悟。鍾玲指為此事在房裡跪著懺悔，自覺罪大惡極，自此也從注重虛榮掌聲的表面成就，轉而看重內心，人生觀豁然轉折。

鍾玲以自身經歷映照到時間的長河，字裡行間清晰可見台灣半世紀以來，如何從風雨飄搖間站起來，她說，書中她講的是個人不曾張揚的自傳，但歷史不該被忘記，大家應從每個歷史片刻去反思、覺悟，誠如她序文所述，「希望我的筆捕捉得到動人心弦的事、捕捉到生活的踏踏實實，但願動人和踏實的事，不會平淡」。

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