葉毓蘭「回復本姓」 改名游毓蘭

國民黨立委游毓蘭22日宣布，正式從葉毓蘭回復本姓改姓游。（取材自立委游毓蘭臉書）

國民黨 立委葉毓蘭22日在臉書 發文宣布，正式認祖歸宗、回復本姓，改名為游毓蘭。游毓蘭表示，父親游承合從日治時期就在家鄉宜蘭擔任巡佐、主管，但在民國54年為了六名子女的教育 ，被迫從宜蘭遷居到台北，而在民國57年，她父親將她過繼給一個年邁的葉姓同事，今天終於認祖歸宗，回復本姓「游」。

「是的，你沒有看錯，從今天開始，我認祖歸宗回復本姓，改名為游毓蘭。」游毓蘭在文中指出，她對於被改姓也不解，且改姓後不久葉老先生病逝，自己成為為葉老先生送終的養女，之前身分證上的父親欄也都是寫著已作古的葉老先生。

游毓蘭表示，她從一開始的抗拒，到後來的認命，54年來自己都是游家中的異姓人，也曾考慮過打官司，但葉毓蘭的符號與她連結多年，一想到所有的證書證件資料都要更新，稍有猶豫，「一下子就過了半世紀」。

游毓蘭也PO出新身分證示意圖表示，前陣子在家事法學會理事長鄧學仁的指導協助之下，她終於啟動認祖歸宗法定程序，在22日大功告成，「在戶政事務所領到的身分證，終於讓父母的名字重見天日」。

她在文中更打趣表示，以前名字諧音是「越獄難」，以後則是更樂觀進取、果決勇敢，因為「猶豫難、憂鬱也很難了」。