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「最美博士」當小三 判賠50萬

記者林孟潔／台北23日電
許藍方。（本報資料照片）
許藍方。（本報資料照片）

有「最美博士」稱號的許藍方被控和已婚康姓醫師搞外遇，法院判她應賠償劉姓妻子50萬元（台幣，下同，約1.6萬美元），她未上訴而確定；許藍方另在臉書批評周刊不實報導、未經查證等，被周刊提告求償，台北地方法院22日開庭，許藍方親自出庭表示，另案不上訴是因不想影響對方家庭。

許藍方指出，針對劉妻求償案不上訴，除不想影響對方家庭外，也要考量律師費，再打訴訟耗費媒體和司法資源。

庭後，許藍方委任律師曾耀賢指出，劉妻求償案之所以不上訴，是因許藍方覺得她和康之間傳訊息的舉動，讓劉妻不愉快，這部分她也沒有要否認，才沒有上訴。

曾耀賢說，主要是針對媒體透過消息來源提供的素材和圖片，沒有事實根據、沒有盡查核義務而不斷擴大扭曲的報導，對許藍方造成傷害，她才會在法庭上向法官澄清、說明。

許藍方去年被周刊報導外遇康姓醫師，許否認不倫，反指康長期騷擾，並在臉書發文認為周刊「未經查證」、「不實報導」、「散播不實之言論」。

周刊認為許藍方侵害名譽，提告求償10萬並刪除臉書貼文、刊登澄清啟示，許藍方認為周刊報導不實，且報導稱她自拍裸照給康，是周刊記者看對話紀錄「腦補」的。

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