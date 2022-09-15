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解隔前1天 北影最佳女主角劉引商辭世 享壽85歲

記者黃保慧／台北15日電
資深演員劉引商，14日凌晨在睡夢中辭世，享壽85歲。（本報資料照片）
資深演員劉引商，14日凌晨在睡夢中辭世，享壽85歲。（本報資料照片）

台灣資深演員84歲劉引商去年5月罹患淋巴癌第2期，14日凌晨在睡夢中辭世，享壽85歲。她生前於8日確診新冠肺炎，但沒有高燒或其他不適，原本將於15日解隔，但不幸離開。

劉引商女兒表示，「礙於防疫規定，須盡快火化，已於14日晚在二殯進行火化。家母生前已選擇環保葬，由於父母皆安放在陽明山臻愛樓，所以會選擇陽明山花葬區，與父母作伴。家屬感謝各界關心，屆時會再宣布追思會時間。謝謝」

劉引商從18歲到81歲一路演奶奶、媽媽，以短片「帶媽媽出去玩」獲得21屆北影女主角。

資深演員劉引商活到老演到老，對於半百的演戲生涯曾表示只要還能動、有人找就繼續演，她從18歲就開始演戲，今年5月還出席主演的大愛戲「你好，我是誰」記者會，而她演了那麼久，終於在2019年台北電影節上拿到第1座女主角獎，讓她得獎的導演隋淑芬稍晚聽聞噩耗，淚崩難過得吃不下飯。

劉引商以短片「帶媽媽出去玩」獲得21屆北影女主角。此部短片的導演隋淑芬表示，兩人前幾天中秋節還有聯絡，但當時劉引商奶奶已讀沒回，不過她們因為拍片結緣，感情一直很好，前陣子還邀請劉引商參加自己兒子10月8日的婚禮，對方也開心立刻答應。

劉引商是全台首部電視劇「晶晶」女主角，曾以電影「順雲」接連在2017年榮獲第19屆台北電影獎最佳女配角獎，和2018年榮獲第18屆華語電影傳媒大獎最佳女配角獎。

提名金馬獎最佳新人的邱志宇，與她有私交，邱志宇昔日因演出話題電影「台北物語」走紅，但電影大多招致負評，但當年劉引商給了邱志宇很多鼓勵，讓他銘記在心。

邱志宇在臉書貼出合照，並感性寫下：「最喜歡在片場聽您說故事。您就像是我的時光機，帶我穿梭到1960年台灣電視興起的年代。您告訴我每一個機會都是磨練，即使有人看不起『台北物語』也不要緊，好好享受演出，對得起自己，那就可以了！」邱志宇很懷念劉引商的溫暖雙手，「那份溫暖總是給我很大的力量告訴著我『奶奶在這！不要怕！好好享受你的舞台！』謝謝您！引商奶奶～能跟您一起演戲，是我前世修來的福份」

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