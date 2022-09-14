台北神祕三大地主之一曝光「名下繼承多少土地很難算」

隆遠集團董事長莊子華。（記者游智文／攝影）

台灣隆遠集團投資 興建的「心仝聚」14日公開，個案位於北投士林科學園區，規畫地上20層，地下5層，開價每坪110萬到130萬元台幣（約3.5萬到4.1萬美元）。

隆遠集團為台北神祕三大地主之一，該集團為大稻埕百年家族，日治時代開設莊義芳商行，經營黑糖、麵粉等南北雜貨生意，後轉為組織型，多角化發展的株式會社，進行不動產買賣和租賃的生意。

隆遠集團董事長莊子華表示，打從他曾祖父開始就開始四處買地，數量多不可數，雖經375減租、政府蒐購，家族手上仍有約200公頃土地，主要集中在北部地區。

他表示，他繼承不少土地，加上長年從事土地開發，目前隆遠集團名下，包括北市萬華、內湖、大直，社子島、新北淡海新市鎮、八里等地都有土地，到底有多少，「很難計算」。

莊子華表示，早期他主要從土地開發工地，由於本身是土木工程科出身，加上手上土地眾多，因此近年也開始投資興建房子。。

被問到家訓，莊子華表示，作為大地主，已經百歲高齡的母親曾接受雜誌採訪，後來困擾很多，因此告訴他不要接受採訪，過去他也很少受訪，不過，現在自己推案就破例了。