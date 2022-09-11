個人股利91億創新高 郭台銘蟬聯冠軍

鴻海集團創辦人郭台銘。（本報資料照片）

上市櫃公司陸續發放現金股利，隨現金股利寫下2.34兆元（台幣，下同，約800億美元）歷史新高，大股東所獲得的股利也水漲船高，其中，鴻海 集團創辦人郭台銘 以91億元再次刷新台股的個人股利所得新紀錄，蟬聯冠軍寶座，長榮 海運董事長張國華以近60億、排名上升至第二。

去年全體上市櫃公司獲利4.29兆元創歷史新高，發放的現金股利也攀升至2.34兆元的新高，較前一年度的1.55兆元大增5成；其中每股現金股利突破50元的有聯發科的73元、大立光70.15元、聯詠51.5元、鈊象50元，總計4家。現金股利優於前一年的公司家數達931家，配發一個股本或以上的公司更高達86家，寫下歷史紀錄，遠高於前一年度的55家。

依證期局、證交所統計，郭台銘在鴻海的個人名下持股已增加至約12.57%，僅此一家，郭台銘就獲得約90.5億元，連同群創的現金股利在內，今年領到的現金股利高達91.4億元，較前一年的70.2億元大增逾20億元，不僅是個人股利的新高紀錄，也持續蟬聯個人冠軍寶座。

現金股利榜單另一個看點，就是長榮海運董事長張國華從由長榮、榮運二家公司所獲得的現金股利一舉衝達57.6億元，擠下過往的廣達董事長林百里、聯發科董事長蔡明介等老面孔，排名上升至第二。

聯發科大股東也是大贏家，除了蔡明介以30.3億元排名第三，董娘李翠馨，大股東卓志哲、劉丁仁排名也大幅躍前，由過往的第十名與十幾名，大躍進至第四、六、十名，分別領取29.8億元、21.2億元、14億元；富邦集團的二董蔡明興、大董蔡明忠分別以17億元、16億元，排名下滑至第七、八名。

今年進入前十大榜單的門檻為14億元、也較前一年的6.1億元提增逾一倍；不過，分析師表示，相關股利資料僅為董監等以個人名義持有的股權，不包括私人持有的投資公司等持股在內，因此，各大股東實際領取的現金股利可能高於相關帳面數字。