我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

個人股利91億創新高 郭台銘蟬聯冠軍

記者周克威／台北11日電
鴻海集團創辦人郭台銘。（本報資料照片）
鴻海集團創辦人郭台銘。（本報資料照片）

上市櫃公司陸續發放現金股利，隨現金股利寫下2.34兆元（台幣，下同，約800億美元）歷史新高，大股東所獲得的股利也水漲船高，其中，鴻海集團創辦人郭台銘以91億元再次刷新台股的個人股利所得新紀錄，蟬聯冠軍寶座，長榮海運董事長張國華以近60億、排名上升至第二。

去年全體上市櫃公司獲利4.29兆元創歷史新高，發放的現金股利也攀升至2.34兆元的新高，較前一年度的1.55兆元大增5成；其中每股現金股利突破50元的有聯發科的73元、大立光70.15元、聯詠51.5元、鈊象50元，總計4家。現金股利優於前一年的公司家數達931家，配發一個股本或以上的公司更高達86家，寫下歷史紀錄，遠高於前一年度的55家。

依證期局、證交所統計，郭台銘在鴻海的個人名下持股已增加至約12.57%，僅此一家，郭台銘就獲得約90.5億元，連同群創的現金股利在內，今年領到的現金股利高達91.4億元，較前一年的70.2億元大增逾20億元，不僅是個人股利的新高紀錄，也持續蟬聯個人冠軍寶座。

現金股利榜單另一個看點，就是長榮海運董事長張國華從由長榮、榮運二家公司所獲得的現金股利一舉衝達57.6億元，擠下過往的廣達董事長林百里、聯發科董事長蔡明介等老面孔，排名上升至第二。

聯發科大股東也是大贏家，除了蔡明介以30.3億元排名第三，董娘李翠馨，大股東卓志哲、劉丁仁排名也大幅躍前，由過往的第十名與十幾名，大躍進至第四、六、十名，分別領取29.8億元、21.2億元、14億元；富邦集團的二董蔡明興、大董蔡明忠分別以17億元、16億元，排名下滑至第七、八名。

今年進入前十大榜單的門檻為14億元、也較前一年的6.1億元提增逾一倍；不過，分析師表示，相關股利資料僅為董監等以個人名義持有的股權，不包括私人持有的投資公司等持股在內，因此，各大股東實際領取的現金股利可能高於相關帳面數字。

長榮 郭台銘 鴻海

上一則

張景森喊紅軍掀楊丞琳「海鮮說」戰火？ 蔣萬安：太牽強

下一則

黑白集／號誌類罷工 要台鐵不出包太難？

延伸閱讀

揪楊丞琳點火者 不如通盤節制網軍

揪楊丞琳點火者 不如通盤節制網軍
警殉職郭台銘怒 陳文茜：他想不忍耐了

警殉職郭台銘怒 陳文茜：他想不忍耐了
黑白集／政治責任輕飄飄 完全吃定選民

黑白集／政治責任輕飄飄 完全吃定選民
殺警案究責 明德典獄長遭拔官 立委：不是解決問題方法

殺警案究責 明德典獄長遭拔官 立委：不是解決問題方法

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理