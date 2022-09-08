我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「臉書直播殺人」釀4死3傷 田州19歲槍手遭警拘留

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

涉偽造文書 王永慶女婿簡明仁 800萬換緩起訴

記者蔣永佑／台北8日電
大眾全球投資控股董事長簡明仁等4人涉嫌以假交易向銀行貸款獲緩起訴。 (本報資料照片)
大眾全球投資控股董事長簡明仁等4人涉嫌以假交易向銀行貸款獲緩起訴。 (本報資料照片)

台塑集團創辦人王永慶女婿、大眾全球投資控股董事長簡明仁與次子大眾投控總經理簡民智，涉嫌與子公司三希集團財務部副總趙幸芳及兩名員工合謀，以假交易資料開立中國大陸銀行的信用狀，再向台灣銀行辦理押匯、融資達32億。台北地檢署查出，簡明仁等人雖涉犯刑法偽造文書罪，但最後未造成銀行損失且認罪，處分5人緩起訴，並支付共1620萬元(台幣，下同，約52萬6129美元)處分金。

簡明仁妻子為王永慶二房次女王雪齡，他曾於美國韋恩州立大學任教，返台後與王雪齡共同創辦大眾電腦，1991年8月掛牌上市轉換為大眾全球投資控股，可說是王家第二代創業成功典範。

檢方調查，大眾早年為將製造重心移往中國大陸，以子公司三希轉投資成立廣仁、廣大、廣元、廣上和廣茂科技等大陸孫公司。後來對岸實施嚴格外匯管制，且人民幣不斷升值，台商多將資產由中國大陸銀行為境外公司擔保，再由境外公司持大陸銀行信用狀回台灣銀行申請貸款，俗稱「內保外貸」，如此還可同時賺取利差及匯差。

簡明仁、簡民智父子聽從趙女及廖姓、李姓兩名財務部員工建議後，自2011年起，持大陸孫公司向子公司三希鉅額採購的不實合約、發票，以上述手法開始貸款、押匯、套利。後來檢調查出全是假交易，簡明仁等人也坦承不諱，並清償銀行以致未受損失。

北檢處分5人緩起訴，期間均為1年，其中簡明仁須支付公庫800萬元、簡民智500萬元、趙幸芳200萬元、廖姓女會計70萬元、李姓女出納50萬元，合計處分金共1620萬元。

投資 貸款 融資

上一則

暗酸楊丞琳「海鮮說」被罵爆 內政部悄刪文

下一則

隔70天 台本土疫情升 再破4萬大關 中秋後單日恐破5萬

延伸閱讀

紐森岳父母 捐款女婿勁敵德桑提斯

紐森岳父母 捐款女婿勁敵德桑提斯
川普參選2024總統？ 女婿庫許納：他正考慮

川普參選2024總統？ 女婿庫許納：他正考慮
外省女婿

外省女婿
女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？