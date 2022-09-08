涉偽造文書 王永慶女婿簡明仁 800萬換緩起訴

大眾全球投資控股董事長簡明仁等4人涉嫌以假交易向銀行貸款獲緩起訴。 (本報資料照片)

台塑集團創辦人王永慶女婿、大眾全球投資 控股董事長簡明仁與次子大眾投控總經理簡民智，涉嫌與子公司三希集團財務部副總趙幸芳及兩名員工合謀，以假交易資料開立中國大陸銀行的信用狀，再向台灣銀行辦理押匯、融資 達32億。台北地檢署查出，簡明仁等人雖涉犯刑法偽造文書罪，但最後未造成銀行損失且認罪，處分5人緩起訴，並支付共1620萬元(台幣，下同，約52萬6129美元)處分金。

簡明仁妻子為王永慶二房次女王雪齡，他曾於美國韋恩州立大學任教，返台後與王雪齡共同創辦大眾電腦，1991年8月掛牌上市轉換為大眾全球投資控股，可說是王家第二代創業成功典範。

檢方調查，大眾早年為將製造重心移往中國大陸，以子公司三希轉投資成立廣仁、廣大、廣元、廣上和廣茂科技等大陸孫公司。後來對岸實施嚴格外匯管制，且人民幣不斷升值，台商多將資產由中國大陸銀行為境外公司擔保，再由境外公司持大陸銀行信用狀回台灣銀行申請貸款 ，俗稱「內保外貸」，如此還可同時賺取利差及匯差。

簡明仁、簡民智父子聽從趙女及廖姓、李姓兩名財務部員工建議後，自2011年起，持大陸孫公司向子公司三希鉅額採購的不實合約、發票，以上述手法開始貸款、押匯、套利。後來檢調查出全是假交易，簡明仁等人也坦承不諱，並清償銀行以致未受損失。

北檢處分5人緩起訴，期間均為1年，其中簡明仁須支付公庫800萬元、簡民智500萬元、趙幸芳200萬元、廖姓女會計70萬元、李姓女出納50萬元，合計處分金共1620萬元。