違背遠離政治承諾 蔡英文智囊陳錦稷被離婚

民進黨智庫新境界文教基金會副執行長陳錦稷。(本報資料照片)

民進黨 智庫新境界文教基金會副執行長陳錦稷，被妻子鄭明宜指控多次違背「遠離政治」的婚前承諾，造成雙方分居達7年，向法院訴請離婚；台北地方法院認為陳一再從事政治相關工作，是婚姻產生破綻的主因，判准兩人離婚。可上訴。

鄭明宜是長榮集團創辦人張榮發外孫女，父親鄭深池曾是兆豐金前董事長；鄭明宜婚前和陳錦稷約定「遠離政治圈、不得從政或參與與政治有關活動」。

本報系聯合報報導，鄭明宜主張，陳錦稷2010年起任職新台灣國策智庫、新境界基金會副執行長，曾接受台北市政府推薦出任富邦金獨董、出任林佳龍主政的台中市府研考會委員、擔任行政院政務顧問，更在總統大選中投身政治活動，名列蔡英文 「財經諸葛」。她指陳一再背棄婚前承諾，導致雙方分居逾7年，請求法院判准離婚。

陳錦稷認為，婚前承諾不參選、不從政、不擔任須申報財產的公職人員，但未包括「不涉入政治相關活動」，他婚後僅專注於金融、經濟政策研究分析工作，沒有違背婚前諾言。

法院指出，新台灣國策智庫創辦人是陳水扁 ，宗旨是向政府部門提供政策評估和建言；新境界基金會現任主席為蔡英文，屬於民進黨智庫，顯然是替特定政黨服務的「政治工作」。

富邦金獨董是由台北市長柯文哲推薦陳錦稷出任，陳也代表財政部出任台灣金獨董，皆與特定政黨、政治人物有關；陳另在選舉期間替蔡英文、陳水扁提供金融、經濟政策與分析，也皆屬於政治相關工作，認定陳確實違反婚前承諾，判准兩人離婚。

另據台北中國時報報導，陳錦稷47歲，金融背景深厚，畢業於英國倫敦政經學院，曾任雲林縣財政局長，妻子鄭明宜的父親鄭深池曾是兆豐金前董事長，但她因父親曾受前總統陳水扁洗錢案牽連，因此與陳男結婚前約定，限制他不得從政。

鄭女提告指出，她與陳男2009年結婚、婚後無子女，兩人婚後還算和睦，不料陳2010年起背棄「遠離政治圈、不得從政或參與與政治有關活動」的婚前承諾，致夫妻對未來生活方向，毫無共識。

鄭女說，她與陳分居迄今已長達7年，期間陳在外汙衊她父親，並在離婚談判時表示對她父親「無法諒解」，將他政治職位機會受阻莫名怪罪於她父親，兩人婚姻到已不可回復的破裂程度，請求法官判准離婚。

陳說，他始終珍惜與鄭女相遇、相知、相愛、相守的緣分，即使她擅自離家不歸仍心繫她、時時關心她，自己沒任何可歸責事由，且分居是因鄭女執意藉故離婚所致，請求法官駁回鄭女的訴訟請求。