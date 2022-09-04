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託孤、遺囑安排好了 64歲陳文茜：隨時可走 此生無憾

記者李姿瑩／台北4日電
陳文茜因病只能躺在床上和觀眾見面。（圖：TVBS提供）
陳文茜因病只能躺在床上和觀眾見面。（圖：TVBS提供）

陳文茜2日晚間透過連線的方式，現身「文茜的世界周報」開播17周年紀念直播。64歲的陳文茜坐躺在床上、戴著墨鏡出現在鏡頭前，向觀眾說明目前的身體狀況，因為生病影響，她腳沒辦法彎，只能平放。

「躺在床上不會不禮貌，反而是滿真實的，對不對？」陳文茜用輕鬆的口吻述說，其實四年前她罹患肺腺癌的時候，就已經有了罕見疾病，當時她身體不適，醫生為她檢查出肺腺癌，卻沒想到這不是讓她喘不過氣的主因。去年她三度休克，都是隔了很長時間才醒過來，若非幾個幸運的巧合，她早就已經沒命。

陳文茜坦言，幾個大名醫束手無策，可能因為台灣根本沒有病例，或是幾個零星病例已經不在人世。她這四年來腦下垂體被攻擊到幾乎喪失功能，免疫系統甚至攻擊她的淚腺，導致她無法分泌淚液，才戴上墨鏡避免錄影時面對強光。

講到病情，陳文茜不避諱說自己「快死了」，但她還是堅持活得快樂，也已經為家中愛犬安排好了後路。除了「託孤」，她也處理好了遺囑，做好財產捐贈的準備。她不把時間花在遺憾，也不想寫回憶錄。「不怕生老病死，明天可以走、明年可以走，不枉此生、此生無憾。」

她前晚的演講以「每個人都要有一個夢」為題，分享了自己也是靠著「有一個夢」才撐到現在。「小學的時候我就發願要做一個改變世界的人。」所以她投身媒體、政治，幾乎不眠不休為台灣民主奉獻。但走過一遭，她發現政治人物就像一陣風，離去後只留下一場空。如今她已領悟世界不易改變，寧可在一個角落扮演啄木鳥，專注做好一件事，守住「文茜的世界周報」。

當她纏綿病榻，仍心繫工作，在病床上掌握全球時事，因為格局和眼界不同，她不會被疾病所困。「瀟灑走一回」是陳文茜為自己下的註解，承諾觀眾「永遠不放棄成為台灣通往世界的窗口」。

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