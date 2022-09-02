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捐10億、嗆記者…曹興誠拒答還辱匪台 媒體要告誹謗

台灣新聞組／台北2日電
聯電創辦人曹興誠1日展示拿到的身分證，並強調：「我不會讓台灣變成下個香港，要死也要死在台灣！」（記者簡永祥／攝影）
聯電創辦人曹興誠1日展示拿到的身分證，並強調：「我不會讓台灣變成下個香港，要死也要死在台灣！」（記者簡永祥／攝影）

聯電前董事長曹興誠1日在立法院舉行國際記者會，拒回答中天記者提問，並批評中天是「匪台」。中天新聞發聲明認為曹興誠是惡意誹謗，將採取法律途徑；中天表示，「難道曹興誠先生以為，有錢捐個10億元， 就有權力開記者會搏版面，對記者招之即來，揮之即去， 出言侮辱，損害記者的人格權和工作權嗎？曹興誠先生的表現完全失格。」

曹興誠1日舉行記者會，他興奮展示拿到的身分證，並強調：「我不會讓台灣變成下個香港，要死也要死在台灣！」。

他在記者會上介紹兩個行動計畫，一個要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士（稱為黑熊勇士），「這個計畫，我會資助6億元，使其加快做廣，盡速達成目標。」另一個計畫，是盡速訓練出30萬名以上民間的神射手（稱為保鄉神射）。曹興誠說：「這個計畫我願意提供四億元以排除困難」。

曹興誠在記者會提及中國清零政策「非常愚蠢」，中天記者反問，前衛福部長陳時中曾提出清零政策，「所以曹董是在質疑陳時中的防疫政策嗎？」曹興誠回問：「這第一個題目有陷阱，你是哪一家報社的？」當得知是中天後，曹興誠回說：「中天我不回答，這匪台嘛這個。」

中天記者又問：「現在大陸對台灣日益威脅，這樣是不是跟蔡總統抗中保台有關係，挑釁呢？」曹興誠說：「中天的請不要站在這裡發問。」

曹興誠不讓中天記者發問，反過頭來指控中天是匪台，說中天造謠，打斷中天記者提問。中天聲明表示，「在場其他媒體看不下去當場嗆聲曹興誠：現在是一言堂嗎？ 曹興誠先生難道以為有錢捐個10億元， 就可以霸凌媒體的第四權？」

聲明表示，「針對曹興誠先生稱中天『匪台』言論明顯惡意誹謗，且明目張膽造謠中天『造謠』，中天將採取法律途徑維護中天全體新聞工作者的名譽。」

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