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李仲威請辭 周美伍將掌海委會

記者洪哲政／台北31日電
海委會主委李仲威以家庭因素為由請辭。(本報資料照片)
海委會主委李仲威以家庭因素為由請辭。(本報資料照片)

海洋委員會主委李仲威以高齡母親需要侍奉的家庭因素為由，向高層請辭，遺缺將由海軍出身的海巡署長周美伍接任；海巡署長兵符將轉回警職，傳由現任副署長兼發言人蔡長孟接任。李仲威今天將返回海巡署位於台北馬明潭的署部，召集一級主管發表談話。

蔡政府執政之初，李仲威與國防部前部長馮世寬、退輔會前主委李翔宙並稱「三大軍事幕僚」。國安團隊透過諮詢國防部前部長李傑，敦請海軍中將退役的李仲威，從大直國防部博愛營區現址後方的眷村住家，重新出任公職。李仲威接獲邀請當日，也是以須向母親請示為由，爭取到一個晚上的考慮期，翌日允諾接任海岸巡防署長。

李仲威接任海巡署長後，配合海委會成立，戮力推動組織改造，執行「岸巡單位二階段組織調整」，同時親力親為，落實岸海聯合，確立全台13個「巡防區」制度，同時排除反對意見，主導比照海軍沱江艦型，興建12艘安平級巡邏艦，並據此推動「平戰轉換」機制，整合海巡與海軍戰情互聯，完成海巡署成立以來幅度最大的軍事組織任務整合。

海洋委員會成立後，海岸巡防署從行政院一級機關降編為隸屬海委會的二級機關「海巡署」，高層並順勢將李仲威調任為海委會主委，成為一級機關首長，仍督導海巡署。

據稱，李仲威出任公職後，戮力從公，家中高齡98歲母親由弟弟照料。出任主委後，他必須南下高雄坐鎮，雖然每周有一至兩天在台北辦公，署部也留有專用辦公室，但近期家中期待返家共同侍奉老母殷切，環顧海巡業務已上軌道，事母至孝的李仲威因此決定主動請辭返家。今天他將返回署部召集一級主管說明決定，並說明海巡當前重要任務推動。

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