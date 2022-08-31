書被青島校園禁讀 龍應台：被你禁，真的是我的光榮

龍應台的作品傳遭山東青島市各校禁讀。（本報資料照片）

外電披露，山東青島市各學校上周收到校方通知，指根據上級文件，部分圖書不再適合學生閱讀，其中包括台灣前文化部長、著名作家龍應台的所有作品。龍應台透過臉書 發文回應，強調「被你禁，真的是我的光榮」；並稱「會繼續真誠努力，讓你明白文明有力量、和平有意義」。

據美國自由亞洲電台報導，青島市各學校上周收到校方通知指，「根據上級文件通知，部分圖書不再適合學生閱讀」，如果家中有類似書籍，不要讓孩子讀，也不能帶往學校。通知還要求家長注意整理相關圖書，並進行封存。

這些書包括：前廈門大學中文系教授易中天的多本作品，如「易中天中華經典故事」；兒童文學作家楊紅櫻「淘氣包馬小跳」系列作品當中的「天真媽媽」；兒童作家北貓的「米小圈上學記」；前北京 故宮博物院副院長陳麗華主編「幼兒趣味中國歷史繪本」；漫畫家郭競熊的所有作品，以及「台灣作家龍應台的所有作品」。

針對書籍疑似被禁，龍應台在臉書上表示，她的「大江大海1949」、「請用文明來說服我」已被大陸禁10多年，其他包含「目送」、「親愛的安德烈」等書，在她2019年為香港 說話之後，也多半被下架。這回，只是不准學生讀她的書而已。

龍應台並說：「被你禁，真的是我的光榮。但是，我會繼續為你努力，真誠地努力，用每一字、每一句，用每一篇文章、每一個故事，打開你心裡一扇又一扇不幸緊閉的窗，讓你領悟人心有嚮往，讓你明白文明有力量，讓你認識和平有意義，讓你看見控制的路上其實血跡斑斑，希望你有一天終於知道：國家存在的唯一理由是給予人民幸福，政府存在的根本前提是保障個人的自由。」