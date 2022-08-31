我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

書被青島校園禁讀 龍應台：被你禁，真的是我的光榮

記者賴錦宏／綜合31日電
龍應台的作品傳遭山東青島市各校禁讀。（本報資料照片）
龍應台的作品傳遭山東青島市各校禁讀。（本報資料照片）

外電披露，山東青島市各學校上周收到校方通知，指根據上級文件，部分圖書不再適合學生閱讀，其中包括台灣前文化部長、著名作家龍應台的所有作品。龍應台透過臉書發文回應，強調「被你禁，真的是我的光榮」；並稱「會繼續真誠努力，讓你明白文明有力量、和平有意義」。

據美國自由亞洲電台報導，青島市各學校上周收到校方通知指，「根據上級文件通知，部分圖書不再適合學生閱讀」，如果家中有類似書籍，不要讓孩子讀，也不能帶往學校。通知還要求家長注意整理相關圖書，並進行封存。

這些書包括：前廈門大學中文系教授易中天的多本作品，如「易中天中華經典故事」；兒童文學作家楊紅櫻「淘氣包馬小跳」系列作品當中的「天真媽媽」；兒童作家北貓的「米小圈上學記」；前北京故宮博物院副院長陳麗華主編「幼兒趣味中國歷史繪本」；漫畫家郭競熊的所有作品，以及「台灣作家龍應台的所有作品」。

針對書籍疑似被禁，龍應台在臉書上表示，她的「大江大海1949」、「請用文明來說服我」已被大陸禁10多年，其他包含「目送」、「親愛的安德烈」等書，在她2019年為香港說話之後，也多半被下架。這回，只是不准學生讀她的書而已。

龍應台並說：「被你禁，真的是我的光榮。但是，我會繼續為你努力，真誠地努力，用每一字、每一句，用每一篇文章、每一個故事，打開你心裡一扇又一扇不幸緊閉的窗，讓你領悟人心有嚮往，讓你明白文明有力量，讓你認識和平有意義，讓你看見控制的路上其實血跡斑斑，希望你有一天終於知道：國家存在的唯一理由是給予人民幸福，政府存在的根本前提是保障個人的自由。」

臉書 北京 香港

上一則

隔49天 台本土單日確診重回3萬例 預估9月下旬達高峰

下一則

台38家米其林摘星 頤宮唯一3星 台南掛0

延伸閱讀

山東青島各校收到禁書令 龍應台作品在列

山東青島各校收到禁書令 龍應台作品在列
河南汝州抽乾湖水 抓到凶猛的外來種雌雄怪魚

河南汝州抽乾湖水 抓到凶猛的外來種雌雄怪魚
排隊紛爭？「野球帝」成員張照洋被圍毆 稱已驗傷報警

排隊紛爭？「野球帝」成員張照洋被圍毆 稱已驗傷報警
中集收購馬士基子公司 美司法部以市場過度集中喊停

中集收購馬士基子公司 美司法部以市場過度集中喊停

熱門新聞

聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

2022-08-26 22:24
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
新加坡總理李顯龍日前在國慶致詞時表示要做好「心理準備」，未來區域不會像之前那樣和平穩定。對此學者解讀，可能暗示台海將有結構性變化。（取材自新加坡總理府官網）

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

2022-08-26 01:56
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
示意圖。(ingimage)

柬埔寨金邊公寓驚傳槍響 3名台灣男子遭擊斃

2022-08-28 14:42

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑