台視當家小生井洪 81歲病逝紐西蘭

當年的台視當家小生井洪，出身演藝世家，集演員、編劇、導演、製作人等身分於一身。(本報資料照片)

昔日台視當家小生、資深演員井洪傳出病逝於紐西蘭，享壽81歲，井洪遺孀27日於臉書 發文表達悲痛心情，透露26日一早就看到井洪身體不適，緊急送醫輸血急救，病情一度好轉，但隨即病況又急轉直下，因不忍丈夫承受痛苦，最終只能忍痛放手，「我唯有含著淚水告訴他，安心的走吧」。

井洪是1960年代至1980年代演員，出身演藝世家，父親井淼在演藝圈有「台灣四大金剛之一」的稱號，他自國立藝專（國立台灣藝術大學前身）畢業後隨父親到香港，在邵氏擔任副導，妹妹井莉也是當年邵氏當家花旦；27歲時，他回台加入台視，演戲之餘，更製作連續劇「恩怨情天」獲最佳製作獎，是集演員、編劇、導演、製作人等身分於一身的藝人。

1994年他與妻子移居紐西蘭，育有兩女，近年他受腎臟病所苦，去年聖誕節 還曾因腎衰竭昏迷送醫。井洪妻子在臉書透露，26日看到丈夫跌坐馬桶，緊急送醫輸血後一度好轉，不料當天狀況急轉直下，她一直陪伴在旁，眼看老公身體承受劇烈疼痛，即使心疼不捨，最終仍含淚決定放手，告訴丈夫：「安心的走吧！和父母、妹妹井莉在天國團聚，我會堅強的面對。」

接到井洪辭世消息後，兩個女兒各自從新加坡 、伯斯趕回紐西蘭處理父親後事，井洪遺孀也表示將與女兒們與葬儀社討論，感謝外界關心。