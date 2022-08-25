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抹紅蔡衍明、中天 周玉蔻違反和解約定判賠280萬

記者林孟潔／台北25日電
資深媒體人周玉蔻。(本報資料照片)
資深媒體人周玉蔻。(本報資料照片)

媒體人周玉蔻曾指旺中集團是「中共傳聲筒」遭求償，雙方事後和解撤告，她也答應不再惡意攻擊旺中；未料，周玉蔻前年再稱旺中集團董事長蔡衍明「酒色財氣名聲在外」，指中天是紅色媒體，蔡衍明、中天提告要求周玉蔻給付違約金等，台北地方法院昨判周玉蔻應給付蔡衍明80萬元（台幣，下同，約2.6萬美元）、中天200萬元，可上訴。

周玉蔻2017年曾批旺中是中國大陸國台辦傳聲筒而挨告，最終道歉和解，她承諾不再針對旺中發表攻擊或惡意評論，並會查證平衡報導。

蔡衍明、中天主張，周玉蔻2020年10月20日至25日期間，仍持續於電視節目、個人臉書、媒體訪問時，評論、批評旺中集團「中天新聞本來就是紅色媒體」、「中天在台灣就是紅色的媒體」、「中天新聞台就是中國共產黨的文宣宣傳工具」等語。

另周玉蔻指蔡衍明「酒色財氣名聲在外」、「為了在中國發財，不惜拋棄台灣戶籍」、「被中國共產黨操控」等語，蔡衍明、中天認為周玉蔻違反調解筆錄，應給付懲罰性違約金1000萬元，並刊登澄清啟事、刪除臉書貼文。

周玉蔻反駁若她發表任何有關旺中的言論，都應依調解筆錄的約定，是使她全面拋棄言論自由，及身為媒體人的職業自由、新聞自由，故調解內容應僅限「攻擊性、惡意」的不實報導和評論。

周玉蔻指出，她當時因中天向國家通訊傳播委員會（NCC）申請換發電視執照，涉及國家安全、公眾利益甚大，她踐行媒體第四權監督功能，參酌各界資料後才發表言論，並不屬於攻擊性或惡意評論，也沒有侵害蔡衍明和中天的名譽權。

根據雙方調解筆錄約定，「周玉蔻承諾日後不再對蔡衍明、中天或旺旺中時媒體集團為攻擊性或惡意評論，若須對蔡衍明、中天或旺旺中時媒體集團為相關報導或評論時，應先詢問個當事人，並為必要之查證及進行衡平之報導」。

法院認為，雙方調解筆錄約定「攻擊性或惡意評論」是指蔡衍明、中天或旺中集團與中國共產黨、中國政府有密切關連的言論，周玉蔻發表相關言論前，應先詢問並查證、平衡報導。

判決指出，周玉蔻言論提及中天、蔡衍明和共產黨的關係、受共產黨指揮，且事前未向當事人詢問、查證或平衡報導，確實違反調解筆錄的約定，且言論透過電視、臉書傳播於眾，但審酌1000萬元違約金數額過高，應酌減為80萬、200萬元，判周玉蔻應給付280萬元懲罰性違約金。

共產黨 臉書 中共

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