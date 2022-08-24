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台名嘴周玉蔻罵中天紅媒、蔡衍明酒色財氣 判賠280萬元

記者林孟潔／台北即時報導
台北地方法院今判周玉蔻應給付280萬元，可上訴。（本報資料照片）
台北地方法院今判周玉蔻應給付280萬元，可上訴。（本報資料照片）

媒體人周玉蔻曾指旺中集團是「中共傳聲筒」遭求償5000萬元（台幣，下同，約165萬美元），事後雙方和解撤告，她同意不再惡意攻擊旺中；未料，周玉蔻前年再稱稱旺中集團董事長蔡衍明「酒色財氣名聲在外」，也指中天是紅色媒體，蔡衍明、中天提告要求周玉蔻給付違約金等，台北地方法院今判周玉蔻應給付280萬元，可上訴。

周玉蔻2017年曾批旺中是國台辦傳聲筒而挨告，最終道歉和解，但她2020年仍持續評論、批評旺中集團「中天在台灣就是紅色媒體」，更指蔡衍明「酒色財氣名聲在外」、「為了在中國發財，不惜拋棄台灣戶籍」等語；蔡衍明、中天電視提告。

法院開庭時，周玉寇曾說表示，評論是她的新聞工作天職，且她先前是相信蔡衍明表達「真道理行、真愛台灣」，才同意公開道歉，但蔡衍明卻違背調解原則。

周玉蔻說，99%台灣民眾都有共識中天是紅媒，她只是反映民意和輿論，且也可以查2020、2021年美國國務院人權報告，另鴻海集團創辦人郭台銘也在選舉前向中天記者說「國台辦打手」。

周玉蔻也表示，蔡衍明有6、7個女友且拋棄台灣戶籍，也被公布在網站上，成為媒體圈眾所周知，她也曾親自目睹蔡衍明酒量好，沒有惡意；她說，蔡衍明透過下屬阻撓她新聞評論工作，扼殺她的新聞天職，希望法官深入調查，「還我清白」。

蔡衍明委任律師開庭時指出，周玉蔻先前已曾道歉，和解筆錄中也指出評論非事實，還向蔡衍明和集團致上十二萬分歉意，庭內卻再稱中天被共產黨控制99%有共識，顯然矛盾。

國務院 郭台銘 中共

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