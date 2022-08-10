「到台大念書是畢生夢想」網狂朝聖林智堅9年前貼文

民進黨桃園市長參選人林智堅。(本報資料照片)

新竹市前市長、民進黨 桃園市長參選人林智堅 因台大碩士論文抄襲情節重大，被台灣大學核定撤銷學位。北市議員徐巧芯翻出林2013年台大入學時曾發文寫下到台大念書是畢生的夢想，所以全力以赴；徐巧芯大酸「全力以複、製在台大，抄認真！」吸引大批網友半夜朝聖林智堅昔日台大夢貼文。

林智堅曾在專訪時自曝年少輕狂，高中畢業後考了2次大學都考不上，退伍之後決定重拾書本，先考進中華大學企管系，2008年又取得中華大學科管所碩士學位，2017年又拿到台大國發所碩士。未料林的中華、台大2本碩士論文接連爆出抄襲爭議，台大經審議撤銷其碩士學位。

林智堅個人臉書2013年曾寫下到台大念書是畢生夢想。(記者張裕珍／翻攝)

徐巧芯緊追林智堅論文抄襲案，翻出林智堅個人臉書 的公開貼文，林智堅2013年還是新竹市議員，在考上台大國發所後曾於2013年10月12日臉書貼文寫下「有機會到台大念書是我畢生的夢想，所以⋯我，全力以赴」。

徐巧芯看了忍不住在臉書發文寫下「【深夜ㄉ朝聖】全力以複、製在台大，抄認真！」嘲諷林智堅複製、抄襲論文，還不忘附上林智堅附上2013年這則臉書貼文「朝聖這裡請https://reurl.cc/W1r3Me」，吸引網友半夜不睡紛紛朝聖留言、分享。

不少網友看到林智堅曾說到台大念書是畢生夢想，如今卻因抄襲論文被撤銷學位，紛紛留言狂酸「來看初心到崩壞」、「全力以赴的抄、抄級可悲」、「權力已複製在堅持」、「民進黨就靠你毀滅了讚！」、「夢醒了嗎」，也有人不解「台大是畢生的夢想卻沒空出席學倫會？」

也有網友安慰「往好處想，至少你曾經拿過台大碩士學位，但也只是曾經了⋯」、「別在意，這是台大的損失。就跟您離開新竹一樣是新竹人的損失。希望桃園人好好把握愛護您珍惜您」。

也有部分網友要林智堅加油「沒關係，還可以重考，還有機會」、「林智堅還是有抗辯的權利，案件不是台大說了算還有後續程序要走」、「你很努力了加油！」要林智堅不要理會酸民留言。