我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

印第安納州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

「到台大念書是畢生夢想」網狂朝聖林智堅9年前貼文

記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨桃園市長參選人林智堅。(本報資料照片)
民進黨桃園市長參選人林智堅。(本報資料照片)

新竹市前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅因台大碩士論文抄襲情節重大，被台灣大學核定撤銷學位。北市議員徐巧芯翻出林2013年台大入學時曾發文寫下到台大念書是畢生的夢想，所以全力以赴；徐巧芯大酸「全力以複、製在台大，抄認真！」吸引大批網友半夜朝聖林智堅昔日台大夢貼文。

林智堅曾在專訪時自曝年少輕狂，高中畢業後考了2次大學都考不上，退伍之後決定重拾書本，先考進中華大學企管系，2008年又取得中華大學科管所碩士學位，2017年又拿到台大國發所碩士。未料林的中華、台大2本碩士論文接連爆出抄襲爭議，台大經審議撤銷其碩士學位。

林智堅個人臉書2013年曾寫下到台大念書是畢生夢想。(記者張裕珍／翻攝)
林智堅個人臉書2013年曾寫下到台大念書是畢生夢想。(記者張裕珍／翻攝)

徐巧芯緊追林智堅論文抄襲案，翻出林智堅個人臉書的公開貼文，林智堅2013年還是新竹市議員，在考上台大國發所後曾於2013年10月12日臉書貼文寫下「有機會到台大念書是我畢生的夢想，所以⋯我，全力以赴」。

徐巧芯看了忍不住在臉書發文寫下「【深夜ㄉ朝聖】全力以複、製在台大，抄認真！」嘲諷林智堅複製、抄襲論文，還不忘附上林智堅附上2013年這則臉書貼文「朝聖這裡請https://reurl.cc/W1r3Me」，吸引網友半夜不睡紛紛朝聖留言、分享。

不少網友看到林智堅曾說到台大念書是畢生夢想，如今卻因抄襲論文被撤銷學位，紛紛留言狂酸「來看初心到崩壞」、「全力以赴的抄、抄級可悲」、「權力已複製在堅持」、「民進黨就靠你毀滅了讚！」、「夢醒了嗎」，也有人不解「台大是畢生的夢想卻沒空出席學倫會？」

也有網友安慰「往好處想，至少你曾經拿過台大碩士學位，但也只是曾經了⋯」、「別在意，這是台大的損失。就跟您離開新竹一樣是新竹人的損失。希望桃園人好好把握愛護您珍惜您」。

也有部分網友要林智堅加油「沒關係，還可以重考，還有機會」、「林智堅還是有抗辯的權利，案件不是台大說了算還有後續程序要走」、「你很努力了加油！」要林智堅不要理會酸民留言。

林智堅 臉書 民進黨

上一則

台海危機對選舉影響？學者：重點是打到門口卻看不出來

延伸閱讀

關鍵證據瓦解「明通宇宙」 媒體人：論文門拼圖多一塊

關鍵證據瓦解「明通宇宙」 媒體人：論文門拼圖多一塊
王丹嗆台大政治化：處理林智堅論文高調到令人傻眼

王丹嗆台大政治化：處理林智堅論文高調到令人傻眼
台大認定林智堅論文抄襲 蔡英文定調：全黨支持林捍衛清白

台大認定林智堅論文抄襲 蔡英文定調：全黨支持林捍衛清白
認定抄襲 台大撤林智堅碩士

認定抄襲 台大撤林智堅碩士

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機
世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得