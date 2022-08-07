官司沒事了 孫安佐嗆台灣檢察官英文差：可以到補習班補習

孫安佐宣布日後影音頻道將分享自己對槍枝的興趣。（取材自Instagram）

台灣藝人狄鶯與孫鵬夫妻5日才剛出面幫兒子孫安佐為官司結束到龍山寺還願，孫安佐隔天就在Instagram限時動態上喊話：「有些事我一直隱瞞著大家，是時候該加倍奉還了。」、「我將公開所有的事情，我已經忍夠久了。」果真隨後在影音頻道上傳的影片中狂嗆檢察官 ，先取笑檢察官英文能力不好，還建議檢察官到美國法學院深造。

孫安佐以「槍在手」為標題，還PO出自己持槍照片，影片一開始就樂喊：「我官司終於結束了。」等到二審結束過後20天、確定不再三審，他才終於不忍了開腔。孫安佐表示：「我知道檢察官起訴我是他的工作，所以我不會有太多的怨言，但我個人認為，有時候在起訴一個人之前，也許你該先查查當地國家的法條會比較好。」

孫安佐提出自己在美國被起訴的罪名是外國人持有子彈罪及恐嚇威脅罪，但台灣檢察官起訴了錯的法條、引述了錯的事實，因他並沒有製造槍械並販賣，「我僅有持有槍械零件，在美國那些零件也是合法持有的。」

因此孫安佐嗆檢察官：「英文能力並不是...像我們大眾一樣想像的好。」還建議檢察官可以到補習班補英文。接著稱一審檢察官跟偵查庭的檢察官不了解美國法律，「也許可以考慮去深造一下，畢竟可以讓你對法律更加、更深一步的了解。」

孫安佐也表示自己有自我反省，認錯自己不該亂開玩笑，自己在法院也有跟受害人及其家屬道歉，這三年來也思考自己的頻道未來要拍什麼內容，接著突然接上他被持槍者攻擊倒地的畫面，起身後他表示，因官司問題他一直隱藏自己喜愛槍枝的興趣，「槍枝從來不是一個邪惡的象徵。」、「東西本身沒有好壞之分，有問題是人本身。」因此他接下來的頻道內容將會拍攝類似生存遊戲、飛靶射擊的內容，大方分享自己的興趣。