保險經紀私吞現金 藝人仔仔夫婦買投資保單遭詐3447萬

周渝民（右）、喻虹淵夫妻被爆遭詐騙。(取材自微博)

藝人「仔仔」周渝民妻子喻虹淵，2018年間向女性好友、保險 經紀人馮瑤華購買6年期儲蓄 險，每期保費 684萬元。後來馮女以轉帳高額保費恐遭國稅局查稅、預繳有優惠等藉口，騙得喻虹淵改以現金繳保費，並將保費侵吞入己，前後詐得3447萬餘元(台幣，下同，約114.6萬美元)，台北地檢署1日依詐欺罪將她起訴。

檢方調查，馮女係以靠行方式，以某保險經紀公司蘇姓主管名義，與喻女簽署遠雄人壽儲蓄險合約，要保人與被保人皆為周渝民，並約定保險費用以喻女名下帳戶自動轉帳方式進行繳納。

但喻女僅完成第1期轉帳繳費，馮女便於2019年4、5月欲繳第2期保費前，向喻女佯稱，鉅額轉帳可能引來國稅局查稅，或被金管會誤認洗錢，說服喻女自行更改為自行繳款。同年5月31日及6月10日，喻女兩度與馮女相約銀行門口，將兩筆合計698萬元的現金保費，親自交給馮女。

2020年4月20日，馮女謊稱遠雄人壽通知提前繳費，從喻女手中騙走第3期保費。同年9月11日，又騙喻女若提前預繳第5、6期保費，可獲預繳優惠347萬元，且預繳保費將於保險期限屆期時退還，使喻女一口氣現金付清兩期保費共1369萬餘元。

直到2020年9月，喻女接到遠雄人壽催繳通知，馮女還推託是遠雄帳務系統有問題，繼續向喻女騙走第4期保費694萬元。後來喻女自2021年10月起，不斷收到催繳保費簡訊，經向蘇男及遠雄確認後發現，自己保費只有繳到第3期，且數年來短則遲繳一個月，長則遲繳半年，才驚覺受騙提告。

馮女到案後，坦承挪用保費卻否認詐欺，但檢察官查出，遠雄人壽並無預繳優惠制度，且馮女每次拿到喻女現金，便立刻轉手它用，偵查期間更涉及其他投資糾紛，認定馮女為個人資金周轉，挖東牆補西牆，編造不實話術，詐騙喻女及周渝民夫婦現金保費，除依法起訴並建請法院沒收或追徵其不法所得。

仔仔昨透過經紀公司回應：「一切交給律師、司法公正處理，感謝大家的關心。」其餘細節則不願多談。