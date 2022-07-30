我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中批美雙標 挺烏克蘭主權卻在台灣議題挑戰北京

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

魏應充再入獄 混油案9年2月定讞 頂新判罰1.05億

記者林孟潔／台北30日電
頂新混油案，前董事長魏應充（前）部分罪行已定讞且執行假釋出獄，最高法院昨再判魏應充9年2月徒刑定讞，其中4年10月徒刑不得易科罰金，魏應充確定得再入獄。（本報資料照片）
頂新混油案，前董事長魏應充（前）部分罪行已定讞且執行假釋出獄，最高法院昨再判魏應充9年2月徒刑定讞，其中4年10月徒刑不得易科罰金，魏應充確定得再入獄。（本報資料照片）

頂新製油從越南大幸福公司進口非食用豬油和牛油，加工製成食用油出售給下游廠商，前董事長魏應充部分罪行已定讞且執行假釋出獄；最高法院昨依違反食安法等39罪，再判魏9年2月徒刑定讞，其中4年10月得入監服刑，魏確定要再坐牢，檢方啟動防逃機制，聲請定應執行刑。

除魏應充外，頂新製油前總經理陳茂嘉判刑6年8月定讞，其中有3年10月為得易科罰金之刑；頂新公司判罰金1.05億台幣（以下同，約349.8萬美元），沒收7467餘萬元犯罪所得確定。

最高法院指出，更一審已綜合全部卷證資料，逐一論述調查證據結果及心證，並沒收、追徵犯罪所得，判決無調查未盡、理由不備或矛盾，駁回魏應充等人、頂新公司上訴，全案定讞。

另外，更一審判頂新公司罰金、沒收犯罪所得部分，依刑事訴訟法規定不得上訴三審，至於魏應充等人就法律爭議聲請提案大法庭，最高法院認為相關爭議不影響判決結論，也不具原則重要性，裁定駁回。

陳茂嘉2014年去越南訪廠後，發現大幸福公司出口原料不合格、非可供人食用，在經營決策會議中報告「品質無法掌握」，魏應充知悉後，仍裁示繼續採購製成食用油販賣給下游廠商；檢方調查後依違反食安法、詐欺等罪起訴魏應充等人。

一審認定飼料用油經精煉後符合食用標準，且無法證明危害人體，食安法也未規範原料，判魏應充等人無罪；二審認定大幸福銷售的油品只能作為飼料，不能供人食用，改判魏15年徒刑，其中6年得易科罰金。

最高法院2019年判魏應充26罪定讞，共計5年9月徒刑，其餘撤銷發回更審；當時魏連同味全油品成分標示不實案等，被法院裁定應執行4年8月徒刑確定，入監執行後去年1月19日獲假釋。

2020年更一審認定，魏應充等人犯販賣假冒食品、詐欺取財等罪，因與部分廠商和解，改判魏39罪、共9年2月徒刑，其中有20罪不得易科罰金，需入監4年10月，另19罪得易科罰金，應執行4年4月徒刑。

越南 詐欺 刑事訴訟

上一則

入境台灣卡卡 貨艙、轉機行李消毒取消 估省50分鐘

下一則

黑白集／不換堅想停損？等國王覺醒

延伸閱讀

名模姚采穎前男友自美運毒 因自白判刑減為15年半

名模姚采穎前男友自美運毒 因自白判刑減為15年半
加州最高院首席大法官 不尋求連任

加州最高院首席大法官 不尋求連任
歧視亞裔案／哈佛籲最高院保留招生平權 確保學生多元

歧視亞裔案／哈佛籲最高院保留招生平權 確保學生多元
長堤警官散布未成年人色情圖片 判入獄6年

長堤警官散布未成年人色情圖片 判入獄6年

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服