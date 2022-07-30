魏應充再入獄 混油案9年2月定讞 頂新判罰1.05億

頂新混油案，前董事長魏應充（前）部分罪行已定讞且執行假釋出獄，最高法院昨再判魏應充9年2月徒刑定讞，其中4年10月徒刑不得易科罰金，魏應充確定得再入獄。（本報資料照片）

頂新製油從越南 大幸福公司進口非食用豬油和牛油，加工製成食用油出售給下游廠商，前董事長魏應充部分罪行已定讞且執行假釋出獄；最高法院昨依違反食安法等39罪，再判魏9年2月徒刑定讞，其中4年10月得入監服刑，魏確定要再坐牢，檢方啟動防逃機制，聲請定應執行刑。

除魏應充外，頂新製油前總經理陳茂嘉判刑6年8月定讞，其中有3年10月為得易科罰金之刑；頂新公司判罰金1.05億台幣（以下同，約349.8萬美元），沒收7467餘萬元犯罪所得確定。

最高法院指出，更一審已綜合全部卷證資料，逐一論述調查證據結果及心證，並沒收、追徵犯罪所得，判決無調查未盡、理由不備或矛盾，駁回魏應充等人、頂新公司上訴，全案定讞。

另外，更一審判頂新公司罰金、沒收犯罪所得部分，依刑事訴訟 法規定不得上訴三審，至於魏應充等人就法律爭議聲請提案大法庭，最高法院認為相關爭議不影響判決結論，也不具原則重要性，裁定駁回。

陳茂嘉2014年去越南訪廠後，發現大幸福公司出口原料不合格、非可供人食用，在經營決策會議中報告「品質無法掌握」，魏應充知悉後，仍裁示繼續採購製成食用油販賣給下游廠商；檢方調查後依違反食安法、詐欺 等罪起訴魏應充等人。

一審認定飼料用油經精煉後符合食用標準，且無法證明危害人體，食安法也未規範原料，判魏應充等人無罪；二審認定大幸福銷售的油品只能作為飼料，不能供人食用，改判魏15年徒刑，其中6年得易科罰金。

最高法院2019年判魏應充26罪定讞，共計5年9月徒刑，其餘撤銷發回更審；當時魏連同味全油品成分標示不實案等，被法院裁定應執行4年8月徒刑確定，入監執行後去年1月19日獲假釋。

2020年更一審認定，魏應充等人犯販賣假冒食品、詐欺取財等罪，因與部分廠商和解，改判魏39罪、共9年2月徒刑，其中有20罪不得易科罰金，需入監4年10月，另19罪得易科罰金，應執行4年4月徒刑。