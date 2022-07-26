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「想我就念佛」一代高僧淨空法師96歲圓寂

記者黃宣翰／台南26日電
淨空老法師26日凌晨圓寂。（取材自臉書）
淨空老法師26日凌晨圓寂。（取材自臉書）

淨宗導師淨空老和尚今天凌晨2點圓寂，享壽96歲，台南極樂寺通知海內外信眾線上助念，念佛迴向阿彌陀佛。去年也曾傳出淨空法師示寂消息，他透過弟子預言即將要走，曾表示，「你們要是想我，念佛就可以了。」

台南市淨宗學會極樂寺創辦人淨空老法師今天凌晨捨報，民政局長姜淋煌證實，將代表市長前往祭拜。

法師以專弘淨土為主，長年在電視弘法，信眾滿天下，曾受邀於聯合國教科文組織協助推動宗教團結與世界和平，2005年榮獲澳大利亞最高榮譽騎士勳章。

根據華藏淨宗弘化網所述，淨空老法師，法名覺淨，字淨空。1927年生於安徽省廬江縣金牛鎮，俗名徐業鴻。幼居福建建甌。

少年時適逢中國對日抗戰，顛沛流離之間，求學於貴州國立第三中學及南京市立第一中學。生平愛好博覽群書，於基督教、伊斯蘭教、猶太教等各宗教教義均有涉獵。

1949年旅居台灣。1952年起，先後追隨一代大哲方東美教授、藏傳高僧章嘉呼圖克圖，及儒佛大家李炳南老居士，學習哲學、佛法與傳統文化13年。

1959年於台北圓山臨濟寺剃度，隔日即開始於十普寺三藏學院講經，隨後便在台灣各地弘揚經教。老法師首倡「佛教」乃「佛陀教育」正名之說，亦即「佛教是釋迦牟尼佛對一切眾生至善圓滿的教育」，用深入淺出的方式，開示佛陀教育的真實義。

前立法院長王金平（右）2013年參加國學研討會，與淨空法師（左）開心互動。（本報...
前立法院長王金平（右）2013年參加國學研討會，與淨空法師（左）開心互動。（本報資料照片）
淨空法師。(取材自極樂寺社團法人台南市淨宗學會)
淨空法師。(取材自極樂寺社團法人台南市淨宗學會)

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