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林志穎臉骨碎裂重建費時 救命恩人婉拒回報

記者陳俊智／桃園24日電
林志穎的特斯拉前座被大火吞噬，燒到面目全非。(本報資料照片)
林志穎的特斯拉前座被大火吞噬，燒到面目全非。(本報資料照片)

藝人林志穎前天開特斯拉載兒子在桃園出車禍，險因火燒車喪命，據傳家屬在尋找救出父子的恩人想報答，參與救人的前攝影師吳明政獲悉後，婉謝對方好意，直說「人平安無事就好」；另名桃捷工人彭裕弘則說，他沒接到任何電話，但強調自己不是要回報才付出，希望林家人不用那麼客氣。

吳明政前天開車和妻小要去蘆竹親子館遊玩，剛下中正橋就目睹林志穎的車撞上汽機車分隔島標誌桿，吳表示，當下沒想太多，第一時間就衝到特斯拉旁救人，但特斯拉車門特殊，不知如何開啟，是林的兒子從前排客座開門，才得以救人。

吳明政說，他當時叫林志穎兒子快下車，但對方看起來有點慌張，開口只說「你抱我」，他才趕緊解開對方安全帶，順利將人救出。

吳明政說，林志穎情況較嚴重，腳因為車頭撞凹、車體變形被卡住，人幾乎快沒有意識，當下情況緊急，車頭不斷傳出爆炸聲和白煙，最後從林志穎的腋下先將其上半身固定，再用強硬手法將人拖出來。

他要孩子趕緊打電話給媽媽，後來救護車、消防車、警車都趕來，他認為自己的救援告一段落，向警察說明情況後便離開。

彭裕弘說，他當時先與一位民眾從後座將林志穎小孩救出，以一人抬上半身、一人抬腳的方式，將小孩抱到路旁，再回頭去救林志穎，由於兩人對救援說法有異，也讓救人美事另掀爭議。

吳明政表示，救人分秒必爭，沒辦法清楚記得誰到底做了什麼事，「人平安無事最要緊」；彭裕弘說，救人不只他一個，工地同事和熱心路人都有出力，付出不是為了回報，「見人遇到困難，出手幫忙再正常不過，舉手之勞而已」。

而林志穎全身多處受傷、骨折，緊急送往林口長庚醫院治療，經過一天經紀人阿任昨日回覆：「還在觀察中。」

據悉，林志穎病情目前相對穩定，除了身上多處骨折、臉骨碎裂，「凍齡」帥臉需要花時間重建。經營腸粉店的大哥林志杰接受媒體訪問，透露全家人第一時間都衝到醫院，但因疫情關係，醫院探病規定嚴格，林志杰把機會讓給媽媽，此外，全家人都有一個疑問：「其實車速沒有很快，到底什麼原因，沒有人知道。」

林志穎(右)與兒子Jenson都愛賽車。(取材自IG)
林志穎(右)與兒子Jenson都愛賽車。(取材自IG)
林志穎的特斯拉前座被大火吞噬，燒到面目全非。(本報資料照片)
林志穎的特斯拉前座被大火吞噬，燒到面目全非。(本報資料照片)

林志穎 特斯拉 警察

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