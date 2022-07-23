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駕特斯拉自撞起火 林志穎多處骨折

記者陳俊智、張裕珍／桃園23日電
林志穎的特斯拉前座被大火吞噬，燒到面目全非。 （圖／翻攝自爆料公社）
林志穎的特斯拉前座被大火吞噬，燒到面目全非。 （圖／翻攝自爆料公社）

藝人賽車手林志穎22日駕特斯拉載兒子Jenson要去參加卡丁車賽，卻在桃園市中正北路自撞分隔島路標桿起火，父子受困車內，幸勇敢工人緊急拉他們脫困，逃過一劫，但林多處骨折，醫院評估手術，孩子胸口挫傷，受到驚嚇。燒成廢鐵的特斯拉並無煞車痕跡，肇因引發熱議，是恍神疏忽，還是操控系統出問題，由警方調查釐清。

林志穎父子車禍受傷的消息震驚海內外，幸無生命危險，弟弟林志鑫22日在探視後發表聲明，接下來二、三天是關鍵，還要再觀察，也感謝好心人出手相救，謝謝粉絲們關心。

警方調查，林志穎駕駛特斯拉頂級車款Model X，載6歲兒子Jenson要去參加卡丁車賽；車子原開在中正北路桃園往蘆竹方向，在一處路口迴轉上中正橋往桃園，行進約15秒，特斯拉稍微右偏，直接撞上快車道與機車專用道間的分隔島路標桿，車頭全毀瞬間大冒白煙。

「碰！很大聲。」桃園捷運綠線軌道工程工人彭裕弘說，看到轎車撞上，他與夥伴很快衝過去救人，當時他直接從後座抱出小孩，帶到路旁，孩子受到驚嚇，但並無哭鬧；不過，林志穎受困在凹陷的駕駛座，下半身被卡在腳踏板，他與另一位熱心民眾拽著林的手跟身體，硬把人拖出來，沒5秒車頭引擎冒出大火。

救護人員指出，林志穎臉部因安全氣囊爆開的衝擊力，造成左前額腫了一大塊，雙眼腫脹，鼻血染紅衣服右肩，雖有意識但反應不大，小孩則有挫傷，緊急送醫。整起事故直至下午2時才完全排除。

林志穎是特斯拉信徒，又是資深賽車手，傳出車禍消息也引發討論，懷疑是自動駕駛系統釀禍。不過，有特斯拉車主研判，在一般道路不能開啟自動駕駛功能，若真的開啟會讓「車道置中」，也就是不會壓到道路邊線等，但車禍發生時已壓到槽化線，「90%是人為操作疏失」，可能是路況不熟。

藝人賽車手林志穎。（本報資料照）
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特斯拉 林志穎 車禍

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