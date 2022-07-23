車禍3巧合活命 網驚呼：林志穎是天選之人

林志穎出車禍震驚粉絲，座車特斯拉前座面目全非。(記者陳俊智／攝影)

昔日「小旋風」林志穎 出車禍 震驚粉絲，他是演員、歌手，同時還是獲獎無數的賽車 手，更是台灣第一個參加國際頂級賽事的車手。今年47歲的林志穎，賽車手生涯起自23歲，不過當時才剛開始上賽道，就曾發生嚴重車禍，右腳掌斷了三根骨頭，打了四根鋼釘固定。

林志穎愛車成癡，擁有保時捷、法拉利、麥拉倫、藍寶堅尼等千萬超跑，甚至在家中客廳放了一台F1賽車；這幾年偏愛開特斯拉，他曾形容特斯拉Model 3開起來像卡丁車，因此他拿來當賽車開，還不斷在賽車場上刷新「電車新紀錄」；而這次出事駕駛的新款Model X是他新入手的車子。

另外，有網友表示，看了事發影片，林志穎能活命簡直「奇蹟」，他指出這場車禍的三個巧合： 一、火這麼大但第一時間沒燒到人；二、剛好遇到勇敢的熱心工人；三、剛好有救護車經過，忍不住問「要積多少陰德才能一次遇到？」對此，不少網友也驚呼，「這真的是天選之人」、「就算包1000萬(台幣)給工人都不為過」、「傳說中的主角光環」。不過也有人澄清，當時經過的救護車正在值勤中，所以沒停下來救人，事後由蘆竹分隊另兩輛救護車到場協助送醫。

23歲的林志穎入手人生第一輛法拉利，也是他第一部戰車，龍潭TIS賽車場「超級跑車賽」是他第一個參加的車賽即拿到季軍。不過隔年在賽車場上車禍，當時剛退伍，演藝事業正處於轉捩點，讓他領悟：「超越自己比戰勝別人更重要。」

同年11月，林志穎參加世界國際A級越野賽WRC澳洲栢斯分站，成為台灣第一個參加國際頂級賽事的車手；26歲時，他在珠海賽車場拿到賽車生涯第一個冠軍，也是台灣首位國際方程式車手。