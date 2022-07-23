星宇虧逾81億被酸敗家 張國煒曬基地照反擊

星宇航空董事長張國煒。(本報資料照片)

張國煒在臉書上公開星宇航空興建「第一航機修護中心(STARLUX 1st Aircraft Maintenance Hangar)」基地照片，並發表「人家說我敗家子、我就是敗家在這裡」感言。

張國煒說，「終於完工了，人家都在問疫情 這2年半我們都在幹什麼，答案就在這裡，錢也花在這裡。人家說我敗家子，是的，我就是敗家在這裡，這個讓大家安全的港口。酸民鍵盤手，你懂嗎？說你就是不懂。沒關係，你不懂我懂就可以」。

全球各國陸續鬆綁邊境 ，國內的航空業也掀起IPO潮，星宇航空已經全面準備為復飛後迎接商機，星宇航空宇正式跨出邁向資本市場第一步，已經上傳公開發行相關資料，推估最快第4季登錄興櫃開始交易，星粉迷就可進場買進星宇股票用行動挺星宇。

星宇航空日前開始擴大招兵買馬，儲備客艙組員人力，以配合機隊及未來的各航線增班需求，準備面對新時代的挑戰及搶攻商機。考量到新機加入，星宇航空8月開始全面增資，每周共增加8班，檳城、曼谷、大阪、吉隆坡、胡志明、新加坡 各加一班； 馬尼拉加二班。

受到疫情海嘯重創，根據民航局日前公布第1季國籍航空營運數字，華航、長榮航在國境還沒有開放下，衝出獲利成績，稅後淨利都超過30億元（台幣，下同，約1.1億美元）；其餘的業者都出現虧損，星宇第1季營收2.7億，然而虧損達到12.15億，是七家國籍航空業者中最多的；累計2020年1月開航至今累積虧損已達81.49億元。