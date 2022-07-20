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台灣女藝人連靜雯 網戀暈船被詐騙418萬

台灣新聞組／台北20日電
連靜雯消失本土劇快9年，卻成了歹徒眼中的肥羊。(本報資料照片)
連靜雯消失本土劇快9年，卻成了歹徒眼中的肥羊。(本報資料照片)

演過「台灣霹靂火」、「台灣龍捲風」的本土劇女星連靜雯，19日傳出遭到詐騙。台北地院及桃園地院近日審理一宗詐騙案件，發現連靜雯也是受害者，慘遭沒見過面的虛擬男友以投資虛擬貨幣的方式詐騙，損失400餘萬，連靜雯昨透過經紀人表示「現在就專注在自己工作上，很努力積極把事業做好，謝謝大家關心。」低調不多談。

連靜雯是去年1月在網路IG上認識一名「長相」IG上認識的男子「Bruce」，對方稱住在中國大陸，兩人互加LINE聊天，並頻誇讚她長得漂亮，每天噓寒問暖發動攻勢，連靜雯與對方以老公、老婆互稱，並談到未來。

連靜雯消失8點檔近9年，改行做直銷，42歲的她單身多年，看似精明幹練其實對感情宛如一張白紙，今年4月底她出席公益記者會，被問到感情方面問題，說全心投入工作，感情空窗，自己會修馬桶、換燈泡，不需要男人也可以過，「滿享受現在的生活，若有人要跟我結婚，反倒會害怕！」看似視感情如浮雲，原來當時早知道被騙，才有如此感觸，讓人不勝唏噓。

據悉該名男子以結婚為前提，雙方尚未見過面，就以賺取結婚基金為由稱一起投資，「老公幫妳投資，一起成長，等疫情過了，我們就能見面了。」並介紹她買期貨及泰達幣，連靜雯不知不覺落入對方的圈套，項目有飆股、外匯、泰達幣或比特幣等虛擬貨幣以及期貨。直到去年11月，才發現投資是假的、就連「老公」也是假的，連靜雯匯款數百萬元後，對方便消失無蹤，她才驚覺被騙報警。

經檢方調查，連靜雯分別在去年5月到10月間，分5筆匯出418萬餘元（約14萬美元）至詐騙集團人頭帳戶，由於已被領走轉出，鉅款已經追不回來了。由於該詐騙集團的兩組洗錢水房，分別由台北及桃園地檢署偵辦，其中北檢偵辦的17人日前已依加重詐欺取財等罪起訴，交由法院審理。該案於本月即將開庭，屆時連靜雯本人不會到場，委由律師處理。

詐騙集團 投資 虛擬貨幣

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