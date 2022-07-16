林秉樞台幣80萬交保 高嘉瑜「青天霹靂」

新北地方法院15日裁定讓林秉樞以台幣80萬元交保，高嘉瑜(圖)委任律師李永裕對此感到「青天霹靂」。（記者林雍琁／報導）

涉嫌對立委高嘉瑜施暴的林秉樞，從去年 21月羈押迄今將近八個月，新北地方法院昨天裁定讓林以台幣80萬元（約2.7萬美元）交保，但限制出境、出海，並且要住在台中住家，林辦完程序後離開台北看守所；高嘉瑜委任律師李永裕回應說，對此感到「青天霹靂」。

林秉樞對交保感到十分突然，他步出看守所後，還和接他的律師當場擁抱，神情顯得輕鬆愉悅。

李永裕轉述，高嘉瑜認為，法院讓林秉樞只以80萬元交保，處理不是很妥當，對此感到非常錯愕，青天霹靂，但法律上沒有賦予高委員可以提不服的救濟管道，也只能表示無法接受。

林秉樞被控對高嘉瑜施暴，檢方今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、傷害、恐嚇等八罪起訴林，案件移審法院後，合議庭認為，林有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定續押禁見；法院4月裁定再羈押兩個月，到了6月三度裁定羈押。

7月1日與8日，合議庭訊問林秉樞後，認為林雖犯傷害罪嫌重大，但考量已對證人交互詰問完畢，昨天裁定准予80萬元交保，停止羈押。

裁定提及，林秉樞如主動接觸任何媒體並接受任何形式採訪，將依內容認定是否有對高嘉瑜身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾行為。

李永裕指出，林秉樞會被收押，是因有反覆實施強制、恐嚇、湮滅證據之虞，「一審程序都沒進行完畢，如何擔保林秉樞不會有騷擾證人、湮滅證據情形？」