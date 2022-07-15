國務機要費案 馬永成一審重判20年 貪汙罪隨著扁「歸０」

林德訓。（本報資料照片）

前總統陳水扁 國務機要費貪汙案受惠修法除罪，今天貪汙犯行判決免訴，與扁共同犯案的扁的親信即前、後任總統府辦公室主任馬永成、林德訓，以及前總統府出納陳鎮慧三人隨著扁一併判決免訴。可上訴。

馬永成。（本報資料照片）

國務機要費除罪修法在會計法上動工，修正後的會計法99條之1規定「中華民國 95年12月31日以前各機關支用之國務機要計畫費用、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰」，國務機要費案適用。

最高檢前特偵組2008年政黨輪替後，5月20日以前第一夫人吳淑珍被訴國務機要費貪汙案為藍本，啟動「扁案」偵查，將馬永成、林德訓、陳鎮列被告搜索、約談，並祭聲押處分，馬、林、陳女三人都被羈押禁見。

三人中，陳鎮慧的公務員位階最低，由檢察官 策動轉為「汙點證人」，供出記帳用的隨身碟中秘密，解說帳項用途，讓檢察官順利發現貪汙真實，是陳水扁歷來審判有罪的關鍵因素之一，陳女一審獲法律寬典，判決免刑。

馬永成、林德訓二人則被認定與扁共犯共同連續公務員侵占公有財物罪、共同連續公務員利用職務上機會詐取財物罪，馬、林一審時分別重判有期徒刑20年、有期徒刑16年。

今天獲得免訴宣判前，台灣高院更二審開庭時，馬永成曾出庭辯稱，國務機要費和首長特別費的性質相同，法律制定有所缺漏，國務費應該早日修法， 馬永成還稱，總統的國務機要費並沒有通案，理應特殊處理。