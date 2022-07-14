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28年感情撕破臉 夏光莉告藍文青 討回800萬

記者林孟潔／台北14日電
藍文青（左）和夏光莉。(本報資料照片)
藍文青（左）和夏光莉。(本報資料照片)

資深演員夏光莉（本名夏宗莉）指控曾交往28年的前男友藍文青拒絕返還寄託在帳戶中的800萬元（台幣，下同，約26.7萬美元），提民事訴訟要求返還寄託物，台北地方法院審理認為請求有理由，判藍文青應給付800萬元，可上訴。

夏光莉主張，她2005年仲介買賣土地興建大樓，對方願意支付1300萬元作為酬金，而她當時和藍文青之間存有事實上的夫妻情誼，便把其中800萬元匯至藍的帳戶，成立消費寄託契約，但她去年11月5日要求藍返還800萬元未果，提告返還寄託物。

藍文青反駁指出，夏光莉實際上沒有給他800萬元，認為雙方寄託契約不成立，且他和夏光莉之間另案返還借款訴訟已和解，夏光莉也拋棄其他請求，認為對方提告無理由。

台北地院認為，根據保管條內容，認定夏光莉、藍文青確實就800萬元款項順有消費寄託契約，且調閱雙方另案訴訟卷宗，認定先前和解範圍不包括本案的保管條爭議。

判決指出，雖然雙方的消費寄託契約未約定返還期限，但夏光莉已於去年11月5日催告還款，藍文青仍拒絕返還，因此判夏光莉勝訴，藍文青應給付800萬元。

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