早餐會同桌 柯志恩確診 王金平無恙

國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）確診，打亂近期一周行程及公布選戰班底時程，圖為她日前到內惟黃昏市場拜票畫面。(本報資料照片)

國民黨 高雄市長參選人柯志恩昨天快篩確診新冠肺炎，打亂一周行程及公布選戰班底時程。外界關注柯志恩前天剛和立法院前院長王金平 等人早餐會，同桌者存有染疫風險。

柯透露，她有和王金平通電話，王目前身體無恙，還安慰她「不用放在心上，好好休息，沒事的」。

高雄市長陳其邁說，衛生局已啟動居家照護程序，請柯保重多休息，早日康復。

前天在王金平路竹老家的早餐會，與柯志恩同桌者包含高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美、國民黨高雄市黨部主委許福明、高雄市農會理事長蕭漢俊、立委吳怡玎、前立委黃昭順共12人。

當時大家脫下口罩 進食、交談，王金平、吳怡玎坐柯志恩兩旁。吳怡玎說，昨天早上約8時接到柯志恩通知，她立即快篩呈現陰性，「柯委員很貼心，知道我家中有小小孩，一大早就趕緊通知我。」

柯志恩說，她11日清晨出現輕微咳嗽症狀，隨即快篩確診，當快篩出現第二條直線時，頓時腦袋一片空白。她表示，確診對身旁友人、團隊帶來擔憂與不便，深感歉疚及自責。

傳出高雄市前副市長葉匡時接任柯競選團隊主委，吳怡玎將出任總幹事，但葉、吳沒鬆口，都說以柯志恩發布資訊為準。