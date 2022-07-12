我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速收859元罰單 加州交通違規罰金為何高於他州？

想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

早餐會同桌 柯志恩確診 王金平無恙

記者王慧瑛、林巧璉／高雄12日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）確診，打亂近期一周行程及公布選戰班底時程，圖為她日前到內惟黃昏市場拜票畫面。(本報資料照片)
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）確診，打亂近期一周行程及公布選戰班底時程，圖為她日前到內惟黃昏市場拜票畫面。(本報資料照片)

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天快篩確診新冠肺炎，打亂一周行程及公布選戰班底時程。外界關注柯志恩前天剛和立法院前院長王金平等人早餐會，同桌者存有染疫風險。

柯透露，她有和王金平通電話，王目前身體無恙，還安慰她「不用放在心上，好好休息，沒事的」。

高雄市長陳其邁說，衛生局已啟動居家照護程序，請柯保重多休息，早日康復。

前天在王金平路竹老家的早餐會，與柯志恩同桌者包含高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美、國民黨高雄市黨部主委許福明、高雄市農會理事長蕭漢俊、立委吳怡玎、前立委黃昭順共12人。

當時大家脫下口罩進食、交談，王金平、吳怡玎坐柯志恩兩旁。吳怡玎說，昨天早上約8時接到柯志恩通知，她立即快篩呈現陰性，「柯委員很貼心，知道我家中有小小孩，一大早就趕緊通知我。」

柯志恩說，她11日清晨出現輕微咳嗽症狀，隨即快篩確診，當快篩出現第二條直線時，頓時腦袋一片空白。她表示，確診對身旁友人、團隊帶來擔憂與不便，深感歉疚及自責。

傳出高雄市前副市長葉匡時接任柯競選團隊主委，吳怡玎將出任總幹事，但葉、吳沒鬆口，都說以柯志恩發布資訊為準。

王金平 國民黨 口罩

上一則

昨小降 今又升 台新增本土3.1萬確診 60死近2個月新低

下一則

防疫誰接？ 柯文哲：別為選舉置國家安危於不顧

延伸閱讀

決戰高雄市長 陳其邁拔走大樁腳 藍營憂警訊

決戰高雄市長 陳其邁拔走大樁腳 藍營憂警訊
跟王金平等人吃早餐 柯志恩隔天確診

跟王金平等人吃早餐 柯志恩隔天確診
高雄市長候選人柯志恩確診 前1天才與王金平聚餐

高雄市長候選人柯志恩確診 前1天才與王金平聚餐
貼文慰問安倍及家屬 仇日網友留言引戰 柯志恩：尊重

貼文慰問安倍及家屬 仇日網友留言引戰 柯志恩：尊重

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
李立群搭乘廈門航空MF-887班機從廈門回台，4日抵達桃園機場。(翻攝畫面)

觀察站／李立群的教訓：愛台不夠還得恨中?

2022-07-05 02:27
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
中央流行疫情指揮中心縮短入境檢疫天數後，不排除每周入境總量放寬到4萬人次。(本報資料照片)

台入境每周擬放行4萬人 「3+4」防疫天數暫不調整

2022-07-04 02:29

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」