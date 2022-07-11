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揮別確診磨難 吳淑珍70歲生日一家人同框

記者王慧瑛、林巧璉／高雄11日電
前總統陳水扁妻子吳淑珍（中）過70歲生日，丈夫、兒子等人10日提早為她慶生，經歷確診考驗後，吳淑珍身形愈加單薄，但氣色已有轉好。(圖：高雄市議員陳致中提供)
前總統陳水扁妻子吳淑珍（中）過70歲生日，丈夫、兒子等人10日提早為她慶生，經歷確診考驗後，吳淑珍身形愈加單薄，但氣色已有轉好。(圖：高雄市議員陳致中提供)

前總統陳水扁妻子吳淑珍今天過70歲生日，家人昨天提早為她慶生，讓吳淑珍笑得滿足，氣色轉好。吳上月確診，住院11天，消瘦到剩32公斤，宛如「紙片人」，扁子、高雄市議員陳致中說，母親元氣略有恢復，持續復原中。

陳致中說，母親剛經歷確診考驗，一家人能團聚慶生，格外可貴。他臉書發文想心情寫到，提早一天到台南為母親慶生，祈禱老天爺賜給媽媽健康與平安，那就是最好的生日禮物。

前總統陳水扁和妻子吳淑珍5、6月間相繼確診，阿扁恢復得不錯，現年70歲、脊椎損傷的吳淑珍嚴重到住院，前陣子出院消瘦到剩32公斤，宛如紙片人。阿扁說，妻子身體孱弱一抽血就昏倒，讓他心疼不已。

陳水扁日前以「只剩32公斤重的扁嫂」為題發文，字裡行間滿是不捨。他說，吳淑珍日前因新冠肺炎確診住院，在高雄長庚醫院量體重只剩32公斤，回診需要抽血檢查，擔心妻子那麼瘦怎能承受抽太多的血？果不其然抽完血就昏倒了，不但量不到血壓，血氧濃度也顯示不出來。

吳淑珍從高雄長庚醫院出院後回到台南住家，身旁有外籍看護照料，陳水扁也貼心地對妻子噓寒問暖，搭配外籍看護日夜一起守護妻子。

陳水扁日前透露，吳淑珍確診後元氣大傷，狀況有時好、有時壞，坐輪椅只能一下子就必須回到床上，讓他相當掛心。

陳水扁 血壓 臉書

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